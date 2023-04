La horrorosa descripción física que Amalia Granata hizo sobre su hija Uma

El último sábado, Uma Fabbiani, la hija que Amalia Granata tuvo con el Ogro Fabbiani, festejó su cumpleaños de 15 y, en los días posteriores, la diputada fue muy criticada por algunas cuestiones.



Algo que en las redes sociales repudiaron enfáticamente fueron unas declaraciones de Amalia Granata en cuando al cuerpo de su hija. Sucede que la diputada habló de los distintos cambios de looks que Uma tuvo durante su fiesta.



La adolescente lució tres looks diferentes durante su gran noche y sobre eso habló Amalia Granata, aunque lo hizo de manera muy polémica y despectiva por la forma en la que se refirió al cuerpo de su hija.

Amalia Granata y Uma. Foto: captura de TV.



“Estuve en cada detalle. Por eso es agotador. Ella es muy particular, porque es muy grandota, es muy alta. Y está con unos taquitos así (gesto con los dedos)”, comentó la diputada provincial de Santa Fe.



“Es muy grandota. Es morocha. Súper morena. No cualquier cosa va con la piel. Hay que tener mucho cuidado con los colores. Pero bueno, el vestido principal fue soñado”, agregó Amalia Granata.



Los cuestionamientos hacia la diputada no tardaron en aparecer. Los usuarios de las redes sociales la destrozaron con frases como “si así habla de su hija en público, imaginen cómo le hablará en privado”.

Amalia Granata, De Brito y Uma. Foto: @amaliagranata.



Asimismo, otro de los puntos por los que fue muy criticada Amalia Granata es por haber llevado a Uma al piso de LAM para hablar mal de su padre, Cristian Fabbiani, quien estuvo ausente en la noche del sábado.



En las redes sociales, los usuarios le pegaron a Amalia Granata por considerar que estaba exponiendo en televisión a su propia hija, con apenas 15 años, para hablar de cuestiones privadas, como su vínculo con su papá.