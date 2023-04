La dura conclusión de Dalma Maradona sobre la muerte de Diego

Tras la determinación de que los ocho imputados por la muerte de Diego Armando Maradona irán a juicio, Dalma, la hija mayor del Diez deslizó su dura conclusión sobre la muerte del ídolo del fútbol. La actriz asegura que hubo más personas involucradas en el trágico desenlace de su padre, y tiene esperanza en que se haga justicia sobre el polémico caso.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Dalma Maradona subrayó sobre la necesidad de un proceso justo: "Me parece que lo merece él como cualquier persona que no tuvo una muerte digna”. De esta manera, la actriz y la panelista radial dejó en claro cuál es su su sentencia sobre el trágico final de Diego Maradona.

Sobre los acusados que serán llevados a juicio, Dalma apuntó: “Son personas que por orden de alguien no hicieron su trabajo, o por ser unos ineptos. No sé, no me importa. También quiero que haya justicia por las otras personas que también están involucradas. Sería importante”.

En tanto que cuando le preguntaron a Dalma Maradona si sus dichos apuntaban también a Matías Morla, el histórico abogado de Diego Maradona, la hija del Diez se limitó a responder: “No, no puedo nombrar a nadie. Esas personas saben perfectamente quiénes son. Y no estoy hablando de una sola persona. Son ocho los que están en el juicio pero hay muchas más personas que están atrás de todo eso”.

Con expectativas sobre la conclusión de este juicio, Dalma Maradona enfatizó: “Ojalá que sea un juicio digno. Si nosotras podemos participar, ir a presenciarlo, vamos a hacerlo. Giannina y yo por lo menos. Para mí es muy fuerte poder ver a esas personas, con las barbaridades que dijeron de mí, de mi papá. ¡Cómo hablaban de mi papá! Yo sé que capaz eso no los va a hacer ir a la cárcel, si hablan mal de una persona o lo tratan como una mie... Eso no los involucra en nada. Pero para mí habla de quiénes son. Así que obviamente yo voy muy tranquila a poder verles la cara, a ver si ellos pueden verme la cara a mí”.

Dalma Maradona tiene expectativas de que el juicio por el esclarecimiento de la muerte de Diego Maradona ponga a los responsables en su lugar. Foto: Captura TV.

Finalmente, sobre los imputados por la polémica muerte de Diego Maradona, la entrevistada apuntó: "¿Qué van a decir? ¿Que ellos no eran? ¿Que ellos no estaban? ¿Que los mandó alguien? Bueno, ¿quién te mandó a no hacer tu trabajo? ¿Por qué no había una ambulancia afuera? Miles de cosas”.