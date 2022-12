La furia de Dalma Maradona: “Sos muy hijo de p…”

En la previa a la final del Mundial de Qatar y en lo que fue la jornada del sábado, Dalma Maradona salió al cruce en su cuenta de Instagram contra Stefano Ceci, un socio italiano que estuvo un pasado muy oscuro junto Diego Maradona cuando el astro vivía en Cuba.

La raíz del conflicto fue al ver que Ceci hizo uso del nombre de su tío, Hugo Hernán Maradona, fallecido el 28 de diciembre de 2021, para hacer negocios lucrativos. Por tal motivo, Dalma no se contuvo ni un segundo y realizó un fuerte escrache a través de sus redes sociales.

El posteo de Dalma Maradona escrachando al empresario italiano (@dalmaradona)

"¿Qué se hace cuando una persona usa el nombre del hermano de mi papá fallecido para poder usar el apellido. Cuando te hacés pasar por fanático para hacer negocios. Sos muy hijo de p**. No tenés vergüenza. Y no te puedo arrobar porque de lo cagón que sos me bloqueaste", arremetió Dalma.

Luego agregó: "Y vos haciéndole creer a la gente de Napoli que yo no quiero que esté la imagen de mi papá en todos lados. ¡Estás muy equivocado! Yo quiero que mi papá esté en todos lados, pero que no lucres vos. Si mi papá tiene que estar en la camiseta del Napoli propongo que donen las ganancias a hospitales o escuelas como hubiera querido mi papá".

Para finalizar todo este descargo, la mayor de las hijas de Diego señaló: "Y ni hablar que te juntaste con mis abogados a querer negociar... Yo prefiero no hacer nada a tener que negociar con vos. ¡Ladrón asqueroso! Ya te va a caer la justicia encima. ¡Me das asco SC!".

Lo cierto es que Dalma no mencionó directamente al italiano ya que estaba bloqueada, sino que compartió la publicación de las mismas imágenes que Stefano en cuestión publicó en sus stories y en su feed. Esto, al llegar al conocimiento de la hija del Diez, generó un fuerte fastidio que hizo que no se guardara nada.

Dalma Maradona no se contuvo y arremetió en sus redes sociales (@dalmaradona)

Con esto, y revisando las cuentas de Instagram de los involucrados en cuestión, la imagen que Dalma compartió, son las que Ceci subió a su cuenta de Instagram stefanoceci10. El cruce no tuvo una devolución por parte del empresario, y difícilmente lo tenga.

Lo cierto es que Maradona venía teniendo un perfil muy bajo por estos días, celebrando tiempo libre con su familia y manteniéndose al margen con las diferentes polémicas que siempre giran alrededor y las cuestiones legales. Sin embargo, acá se vio en la obligación de salir al cruce.