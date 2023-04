El video de Evangelina Anderson y su hija de 6 años que le valió "mil críticas"

La vida viró radicalmente para Evangelina Anderson, con ese retorno a Argentina tras décadas de residencia en Alemania, donde se instaló para acompañar a Martín Demichelis. Un país del que guarda excelentes recuerdos y donde se sintió plena y cómoda.

El llamado de River Plate para sumar al ex defensor como entrenador, y asumir la compleja tarea de reemplazar a Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia, provocó que la ex vedette y toda la familia se mudará del Viejo Continente a Buenos Aires.

Evangelina mostró el paso a paso de toda la logística, de las particularidades que surgieron en el camino para movilizar todas las pertenencias de los integrantes del clan, así como hasta incluso las dificultades que sorteó para traer a sus mascotas.

Ya instalados hace semanas en suelo argentino, para lo que Anderson detectó una cómoda propiedad en un country de la zona norte, el ritmo empieza a acomodarse y por eso la adaptación de todos los miembros comienza a asentarse y fluir naturalmente.

En pos de abrir las puertas a la intimidad, a ese entramado casero y a esa pasión por la maternidad y el acompañamiento de sus hijos, Anderson filmó a la más chica de la familia, Emma, que apenas transita por sus seis tiernos años.

Evangelina prendió la cámara de su celular y filmó a Abrojito interpretando un baile de moda en TikTok, una tendencia. A ese posteo, la ex vedette le agregó una frase con la que infiere a la asimilación de la niña a ciertas costumbres: “Abrojito ya está oficialmente argentinizada”.

Las críticas a Evangelina Anderson

Claro que no se imaginó que esa publicación se convertiría en un foco de críticas, de cientos de mensajes negativos que se acumularon en las redes sociales. Así se amontonaron comentarios como: “Abrojito es un sol, pero no me gustó este baile, es una niña pequeñita”, “¡Es hermosa! No me gusta que cante con ese vocabulario y algunos de esos ademanes de grande” y “Hermosa niña, pero una pena que pierda su inocencia tempranamente”.