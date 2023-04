Los polémicos llaveros para defensa personal que lanzó Cinthia Fernández: "Tienen gas pimienta"

Cinthia Fernández está acostumbrada a generar fuertes reacciones en redes sociales a partir de polémicas frases o acciones. Este domingo por la mañana, la panelista lanzó una línea de llaveros para defensa personal que contienen gas pimienta y el producto causó revuelo debido a su escándalo más reciente, cuando les arrojó el mismo gas a unos vecinos menores de edad.

A través de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, la mediática mostró orgullosa su nueva línea de productos, que ya se encuentran disponibles para la venta en conjunto con una marca que comercializa este tipo de herramientas.

Fernández optó por hacer una referencia muy actual a la hora de nombrar el nuevo lanzamiento: el kit de la mediática se llama “mamá luchona” e incluye una serie de herramientas que considera necesarias para la seguridad, como una alarma y el criticado gas pimienta. “Si se acerca alguien, o estás en el taxi, lo rociás. Si lo tirás en un lugar abierto, tiene poco peligro”, explicó.

Además, Fernández detalló los objetivos del resto de las piezas del kit en una serie de videos: mostró una alarma para que el usuario la active frente a una situación de peligro y una herramienta con curvas punzantes para defenderse.

Según indicó, los llaveros están acompañados de pompones para que se puedan “encontrar fácil” dentro de la cartera y, de esa manera, minimizar los tiempos de reacción frente a cualquier amenaza. Fernández consideró que son elementos “fundamentales para la defensa personal”.

“Hoy la cosa está muy jodida, imagínense si a mi me pasó en un barrio cerrado, lo que pasa en la calle que es tierra de nadie”, expresó la bailarina en relación al episodio con sus vecinos. Cabe recordar que Cinthia fue acusada y demandada tras haberle tirado gas pimienta a menores de edad que patearon su puerta, aunque la mujer aseguró que creyó que se trataba de ladrones.

En A la tarde mostraron capturas de los chats del grupo de WhasApp del barrio privado de Cinthia, en los que la mediática escribió muy alterada pidiendo ayuda a la guardia del country, donde queda claro que sabía que se trataba de menores de edad: “Cuando sepa los papitos van a tener que hacerse cargo. Pudieron haber roto un vidrio. La con... bien de su madre. Quiero a la guardia ya mismo en mi casa y buscando a esos pendejos de mierd… Ya mismo, qué esperan, ya la guardia tiene que estar acá, los estoy escuchando diciendo ‘vamos a patear’. Ok. Los voy a cagar a trompadas, ya acá los quiero, ya, urgente ¿Cuánto más van a tardar? Va a terminar un pendejo desfigurado así que no me hago cargo, yo avisé, ¿para qué les pagamos?”, escribió.

Tras el lanzamiento a través de sus historias de Instagram, los comentarios negativos no tardaron en llegar. “¿Entonces todo lo hizo para promover su línea de gas pimienta? Esa no la vimos venir”, comentó con sarcasmo una usuaria en la cuenta exclusiva para comercializar los productos del kit.