Desde el baño, la China Suárez fascinó a sus seguidores con un consejo

María Eugenia “la China” Suárez compartió en las últimas horas un posteo desde el baño que no pasó desapercibido. En medio de una reflexión por el cambio astrológico de Mercurio que se encontraría de manera retrógrado, la actriz deslizó un consejo para sus millones de seguidores en las redes sociales antes de irse a dormir.

Cubierta de toallas y frente al espejo, la China Suárez expresó en el epígrafe de su publicación: “Mercurio retrógrado pega mal, pero después se agradece pues viene lo mejor. Sáquense el maquillaje antes de dormir”.

El más reciente posteo de la China Suárez que desató el furor de sus fans. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Como todo posteo de la China Suárez en las redes sociales, su postal superó los 250 mil likes en cuestión de horas, con cientos de comentarios de los fans de la artista elogiando su belleza.

Hace algunos días, la China Suárez también había compartido un consejo relacionado con el maquillaje, cuando poco después de protagonizar una producción de fotos decidió hacer una siesta antes del festejo de cumpleaños de su hija Magnolia. Para no quitarse el maquillaje que tenía, la artista explicó: “Una horita de siesta boca arriba porque no pienso sacarme el make up para el quinto festejo de Magnolia”.

La estrategia de la China Suárez para dormir siesta sin perder su maquillaje. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

En las últimas semanas, la China Suárez volvió a quedar en el centro de la tormenta tras el anuncio de su separación de Rusherking. Sin embargo, lejos de que la ruptura se convierta en una vorágine mediática, los dos protagonistas de esta historia salieron a confirmar la noticia de manera armoniosa.