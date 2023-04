¿A quién le dedicó Soledad Pastorutti la famosa canción "Eres"?

“Eres” es una de las canciones más emotivas de Soledad Pastorutti, y también una de las más importantes a nivel personal para ella. Esto se debe a que la compuso mientras estaba embarazada de Regina, su segunda hija, y pensando en Antonia, su primogénita.

Soledad Pastorutti: esta es la emotiva canción que le dedicó a su hija Antonia

Eres no es la única canción que presenta un significado oculto ni tampoco la única en la cual Soledad Pastorutti hace referencia a su familia. En este sentido, es conocido el caso de La Valeria, obra en la cual la cantante narra la historia de amor de sus abuelos.

Soledad y Antonia, su hija mayor - Fuente: Instagram Soledad (/sole_pastorutti)

Soledad Pastorutti le dedica la canción Eres a su hija Antonia, quien nació el 10 de junio de 2010 fruto de su relación con Jeremías Agoglio. Sin embargo, la pieza va mucho más allá y es toda una declaración de principios de la importancia que tiene la familia para ella.

Es que en Eres también aparece de forma indirecta Regina, la segunda hija del matrimonio, que nació el 19 de febrero de 2013. Cuando compuso la canción, Soledad lo hizo pensando en su hija mayor, pero estando embarazada de la menor, por lo que esta también está presente en sus ideas y en sus sentimientos.

Todo sobre Eres, la inolvidable canción familiar de Soledad Pastorutti

“Eres lo mejor que me pasó en la vida. No tengo dudas, no habrá nada más después de ti”, canta con elocuencia La Sole en los primeros versos de esta pieza. Eres se encuentra disponible en Vivir es hoy, el disco de estudio que la cantante oriunda de Arequito publicó en 2015. Además de su autoría, cuenta también con la participación de Pablo Santos.

Desde entonces, suele formar parte del repertorio de Soledad en sus presentaciones en vivo. Al mismo tiempo, es todo un éxito de reproducciones en las redes sociales. En YouTube, por ejemplo, el videoclip de la canción cuenta con 7,5 millones de visualizaciones. Además, en esta plataforma hay otras versiones de la pieza, entre ellas un “lyric video” y una en vivo en el Teatro Ópera que data del Tour Vivir es hoy.