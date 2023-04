Un ex Gran Hermano realizó una grave contra un conductor de televisión: “Se tiró arriba y…”

Gran Hermano fue y es el reality más importante de la televisión argentina y, a lo largo de los años, son múltiples situaciones de ediciones anteriores las que despiertan revuelo al ser revisadas por la ciudadanía. Esta vez, sin embargo, la polémica viene por una denuncia directa de un exparticipante que entró a la casa más famosa del mundo en el 2007. El joven apuntó contra alguien en concreto.

Se trata de Sebastián Pollastro que, pese a no dar nombres específicos, se mostró muy afectado por el relato, que suma detalles de su estadía en el reality y acusa a varias personas que conducen y producen en la televisión argentina.

Sebastián realizó la denuncia a través de publicaciones en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 30 mil seguidores. El extenso comunicado del cuarto puesto en Gran Hermano 2007 inicia revelando sensaciones: “No me sorprende, me duele, me vulnera y remueve muchas cosas”, escribió.

“Porque amén de 'la sorpresa fingida para la cámara' de tantos, la realidad es que son muchísimos los casos de quienes sufrimos abusos. ¡Y sí, lo digo en plural!”, expresó, dando a entender que se trata de más de una persona afectada. Consideró que, para el medio y las personas “es más fácil mirar para otro lado que hablar de algo tan incómodo que sigue pasando todos los días”.

“Lamentablemente, cuando tu primera experiencia sexual es un abuso, de alguna manera se vuelve a repetir, ya sea por la manipulación del abusador, la psiquis dañada que te dejan, la complicidad de su entorno/canal, la impunidad que les da la guita/poder/contactos o la sociedad que sigue sin querer hablar de algo tan horroroso”, describió Sebastián.

Luego, la acusación generaliza se tornó bien concreta y Sebastián apuntó contra un miembro del staff en particular: “Ni hablar del conductor/productor metiéndose en mi habitación borracho, erecto, tirándose arriba de mí en la cama. Yo era un pibe nuevo en el ambiente, queriendo hacer mi camino, sin herramientas psicológicas, naturalizándolo, creyendo que tal vez había dado una señal confusa. Todo parte de una psiquis de niño abusado y psicopateado”.

“Yo cuando entré a Gran Hermano era menor de edad, tenía 20 años”, contó el exhermanito, aclarando que antes del 2009, la mayoría de edad se conseguía recién a los 21 y detalló que, durante el programa, les contó a sus compañeros el abuso que había sufrido a los 8 años.

En ese momento, el joven apuntó contra el comportamiento del mundo del espectáculo: “Al salir, fui revictimizado por los medios y las tapas de revistas anunciando ‘La confesión de Sebastián, ¿verdad o estrategia para ganar?’ Conductores adultos hablando de un menor de edad y diciendo ‘se ve que tanto no le molestó que lo abusaran, porque se hizo gay’. Otro periodista reconocido sentándome en su programa, destruyéndome en vivo por un punto de rating”, se lamentó Sebastián.

Al cierre de su descargo, indicó: “No tienen idea del hostigamiento que sufrimos las víctimas, lo que tenemos que aguantar cuando decidimos/podemos hablar. Hace una semana que escribo y borro, porque me queman las ganas de sacar todo lo que tengo dentro, pero no quiero que siga sonándome el teléfono queriendo usarme una vez más para vender morbo y hacer programas. No les interesa el hecho, no tienen empatía, no les horroriza, quieren amarillismo”.