Marcos le cerró las puertas a un romance con Camila de Gran Hermano: "Es una..."

Marcos Ginocchio está disfrutando por estos días de ser el que todos quieren tener en sus programas. Es que el ganador de Gran Hermano goza hoy de una enorme popularidad, que se vio reflejada en el 70% con el que superó a Nacho en la final.



Sin embargo, este momento de fuerte protagonismo para Marcos también representa que tenga que responder, a veces, preguntas un tanto incómodas, como cuando en LAM le consultaron por su vínculo con Camila, a quien se la vio muy interesada en él dentro de la casa.



En ese contexto, Nazarena Vélez le preguntó por las chicas en general que tuvo como compañeras en el reality. “Ya que estabas soltero en la casa, ¿cuál fue la chica que dijiste: ‘Qué hermosa mujer que me crucé en Gran Herman’?”, indagó.



“No, no, al principio no fui a buscar nada. Entonces las veía a todas como amigas. Y fue así, no las veía con esos ojos a ninguna”, contestó Marcos, quien, al salir de la casa, generó sorpresa ante la aparición de Julieta, su novia, o ex, porque aún no quedó del todo claro.



“Pero todos vieron cuando Camila te tiraba onda. ¿Vos te dabas cuenta en ese momento de que ella quería algo con vos?”, le preguntó puntualmente Marcela Feudale a Marcos Ginocchio, quien le cerró completamente la puerta.



“Es que no sé si me tiraba onda. Yo no lo registré. Es una amiga”, contestó de manera lapidaria el ganador de Gran Hermano, poniéndole inmediatamente el rótulo de “amistad” a su vínculo con Camila Lattanzio.

Marcos Ginocchio y Camila Lattanzio, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Por otra parte, a Marcos también le preguntaron, una vez más, por su relación con Julieta Poggio, con quien en las redes sociales lo vincularon a pesar de que entre ellos nunca hubo nada concreto.



“¿Nunca sentiste atracción por ella?”, le preguntaron las Angelitas. “Es que, desde un principio, la empecé a ver como una amiga. Aparte, no fui a la casa a buscar eso”, aclaró nuevamente Marcos.