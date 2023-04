Julieta hizo una fiesta en su mansión con los ex Gran Hermano: a quién no invitó

Tras su salida de Gran Hermano, Julieta Poggio se encontró con una nueva vida de celebrity y se sorprendió por la repercusión del fenómeno que arrasó con la televisión argentina durante los últimos meses. Ya fuera de la casa, la modelo disfruta de sus días de fama y reconocimiento, mientras que su familia no duda en agasajarla: organizaron una extravagante fiesta sorpresa en su honor y una ausencia no pasó desapercibida.

El evento tuvo lugar el sábado por la noche, con la bailarina disfrutando a pleno de la gran planeación de su familia, que contó con una reconocida DJ de la noche porteña, un exquisito catering y hasta tatuajes temporales para los invitados, con el hashtag “fuera malas vibras”, frase que popularizó rápidamente a la exhermanita entre los fanáticos del reality show.

Hay que recordar que Julieta Poggio se consagró como una de las tres finalistas de la edición 2022 de Gran Hermano, luego de permanecer cinco meses aislada en la casa más famosa del mundo. Más allá de no haber logrado el anhelado primer puesto y el premio de casi 20 millones de pesos, la joven parece tener un gran camino por delante en el mundo del espectáculo y la televisión.

Los preparativos para celebrar el fin del aislamiento fueron más allá y hasta se mandó a realizaron una gigantografía con el cuerpo de Julieta para la ocasión, mientras que las decoraciones con objetos en color roja y muchos brillos llenaron cada rincón de la mansión de la familia Poggio, desde la entrada hasta los bordes de la psicina.

La fiesta tuvo de todo y fue descomunal, pero los usuarios no dejaron pasar que algo faltó o, más bien, alguien. Todo parece indicar que el flamante ganador de la última edición del ciclo de Telefé no fue invitado al evento, ya que, a diferencia de Romina Ugrih y Daniela Celis, el salteño no apareció en ninguno de los registros de la noche especial.

“¡Falta Marcos en la fiesta!”, escribió un internauta en la red social del pajarito, una de las más activas a la hora de criticar o festejar las acciones de los exparticipantes. “No creo que a Marcos le importe mucho ir a la fiesta de Julieta”, opinó otra persona, pero la mayoría vio de forma negativa el asunto: “Tendrían que haberlo invitado sin problemas a Marcos”, “Qué actitud más fea” y “Si bblucca está tan seguro de su amor con Julieta tendría que invitar sin problemas a Marcos. Está tan cagado pobrecito”.

En cambio, algunas fanáticas de la bailarina salieron a defenderla de forma inmediata: “No los veo criticando a Nacho porque no los invitó a su fiesta, no los veo criticando a Marcos porque no los invitó al teatro, el odio por Ju y el machismo por parte de hombres y más por mujeres que manejan que siempre la tienen que atacar a ella es una enfermedad ya”, opinó una mujer.

Cabe destacar que mientras los seguidores del show se mostraron ofendidos por la falta de invitación, el ganador decidió pasar tiempo de calidad con su hermana Valentina y su cuñado: los tres asistieron a “Paramount in concert” tras el aislamiento del salteño en el hotel y no hay duda alguna de que enloquecieron a los fans y la rompieron desde su llegada a la alfombra de famosos.