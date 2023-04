Marcelo Tinelli festejó su cumpleaños 63: la foto con la que "blanqueó" a su novia Momi

El cumpleaños de Marcelo Tinelli fue una oportunidad ideal para terminar con el misterio y los rumores que vienen creciendo hace semanas en relación a su vida amorosa. El mítico presentador de la televisión argentina se mostró junto a Romina “Momi” Giardina en el festejo por sus 63 años, luego de que ambos fueron relacionados en los medios.

Fue el propio Marcelo quien decidió echar luz y alimentar las suposiciones sobre el posible romance, ya que publicó en sus redes sociales una foto junto a “Momi”, quien se desempeña como actriz y comediante. La imagen retrata a ambos famosos abrazados, pero rodeados de amigos y familiares.

Si bien podría tratarse de una foto grupal inocente, la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu, puso manos a la obra y avivó el fuego entre los fanáticos al publicar el registro en su propio perfil de Instagram y agregar una picante encuesta para que sus seguidores opinen sobre el rumor: “¿Ustedes qué creen? ¿Puede haber algo aquí”, preguntó.

Antes, la conocida seguidora del mundo del espectáculo que en los últimos meses trabajó para Telefé como host digital de Gran Hermano, había compartido una captura donde se podía ver a Momi entre los asistentes al festejo por una nueva vuelta al sol de Marcelo Tinelli.

Cabe destacar que Romina Giardina fue parte del staff de bailarinas de Showmatch desde el 2006, donde también trabajó como actriz. Luego, en el 2014 y hasta el 2017, se sumó como una de las productoras de LaFlia Contenidos. Ahora, pertenece al elenco de Nadie Dice Nada, de Luzu TV, como reemplazo de Nati Jota.

Por otra parte, Marcelo Tinelli se mostró más que contento por disfrutar de su cumpleaños rodeado de afecto. El nuevo gerente artístico de América TV empezó su día especial con la sorpresiva presencia de Juanita Tinelli, quien vive en Francia desde hace algún tiempo y donde modela en las grandes pasarelas parisinas.

El detalle lo impactó tanto que incluso le dedicó unas palabras en su perfil de Instagram: “Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple. Con lo que la extrañaba”, expresó Marcelo y luego detalló sus sensaciones: “Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor. Te amooooooo mi Juani, mi pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer”.

Más tarde, a la noche, la celebración se trasladó a un restaurante. “Que pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto tanto Mica, Cande, Fran, Juani y Lolo. Noche mágica”, escribió el mítico conductor, junto a una serie de fotografías que inmortalizaron el festejo íntimo de la familia Tinelli.