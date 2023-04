El mensaje público que le envió Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli por su cumpleaños 63

Ya pasó casi un año de la separación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, pero eso no significa que no queden demostraciones de afecto y cariño para dedicarse, como lo hizo la modelo hacia el conductor, que está cumpliendo 63 años.



Si bien en los últimos meses se conocieron algunas rispideces en torno a la ruptura de la pareja, siempre se trataron de cuestiones no expuestas por ellos mismos, sino por trascendidos. En público, siempre se tratan con respecto y amor.



Ese amor, que hoy no es el de una pareja, se convirtió, de mínima, en un amor de padres, ya que fruto de su relación de casi una década llegó al mundo Lorenzo, Lolo, como suelen llamarlo.

Marcelo Tinelli empezó su cumpleaños junto a sus hijos. @marcelotinelli.



Desde que se separó de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli se enfocó en disfrutar de su familia. Y así fue como recibió su cumpleaños número 63, rodeado de sus hijos, con quienes comenzó la celebración el viernes por la noche.



“Qué pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto, tanto, Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo. Noche mágica”, escribió el conductor en un posteo en el feed de su Instagram.



En su día, Marcelo Tinelli recibió una gran cantidad de mensajes, saludos y demostraciones de afecto de amigos del medio, como fue el caso de Ángel de Brito, quien, de alguna manera, también le dio la bienvenida en América. “Feliz cumple, querido Marcelo. Que mejor arranque que con toda la hermosa familia que armaste”, le dedicó el conductor de LAM.

Sin embargo, el saludo que más se destacó por todo lo que significa en su vida, sobre todo en los últimos años, fue el de Guillermina Valdés, quien le dedicó un hermoso mensaje a Marcelo Tinelli en Instagram.



“Feliz cumple, queridísimo Marce. Por estos casi 10 años de amor, amor y amor, que tanto bien me hicieron. Por este maravilloso hijo que compartimos. Siempre deseándote todo el amor que merecés”, escribió la empresaria.