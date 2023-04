Cómo se vistió Sofia Zámolo para su fiesta de 40 años

El 21 de marzo, Sofía Zámolo cumplió 40 años, pero recién un mes después decidió festejarlo con familiares y amigos. Es que la modelo y conductora reparte mucho de su tiempo entre la Argentina y Estados Unidos, por lo que el festejo tuvo que esperar.

Con motivo de esta ocasión tan especial, Sofía Zámolo no podía no lucir espléndida - como lo es ella naturalmente - pero, por supuesto, con un look elegido considerando todos los detalles para potenciar su belleza.

La modelo y conductora utilizó un top negro con flecos en tonos plateados, una pollera gris tubo y unas bucaneras negras. Todo su outfit estaba repleto de brillos, una tendencia muy marcada esta temporada.

El look de Sofía Zámolo en su cumpleaños. Foto: @sofiazamolo.



Asimismo, Sofía Zámolo dejó su pelo suelto con su marca distintiva de la línea al medio y un maquillaje en tonos marrones. Su look hizo juego con la ambientación del lugar donde celebró su cumpleaños. Allí hubo mucho glitter y colores dorado y plateado.



Sofía Zámolo organizó una súper fiesta, la cual estuvo ambientada en sintonía con su look: con mucho brillo. La modelo y conductora publicó en sus redes sociales las imágenes de la noche en la que deslumbró con su look.



“Look birthday party”, escribió Sofía Zámolo en su cuenta de Instagram. ¿La traducción? “Mirá la fiesta de cumpleaños”. En ese posteo, la conductora y modelo publicó postales en las que lució toda su belleza.

La publicación compartida por la modelo y conductora cosechó miles de likes y cientos de comentarios en los que, como no podía ser de otra manera, elogiaban su look y la forma en la que llegó a los 40 años.

Sofía Zámolo suele, casi a diario, compartir distintos looks en su cuenta de Instagram, por lo cual es una referencia muy seguida para conocer las últimas tendencias de la moda.

