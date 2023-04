Mariana Brey contó el peor secreto de Viviana Canosa: “Esas cosas no tienen que pasar más”

Mariana Brey fue la protagonista de este domingo en el living de Buena Tarde, el programa que conducen Lourdes Sánchez y Julieta Camaño por la pantalla de C5N. Durante la charla se tocaron varios temas e incluso las tres mujeres se lanzaron a un picante ping pong, en el que la periodista confesó un secreto de Viviana Canosa.

La integrante de Argenzuela fue consultada por su relación con diversas figuras del medio y no se limitó a la hora de brindar detalles sobre un tenso momento que la cruzó con la polémica periodista y conductora de radio, pese a considerarla un gran personaje televisivo.

Según detalló Brey, Viviana tuvo un pedido especial a la hora de ser entrevistada en Bien de Verano: “No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista”, reflexionó y luego agregó: “Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver”.

“Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal”, opinó Brey, y luego comentó: “No sé si le guste esta comparación”. Pese a las diferencias, confesó: “A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética”.

"En Bien de Verano pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle”, explicó y consideró que “son cosas que no está bueno que pase. No tienen que pasar más”. Luego, subió la apuesta y expresó: “Me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: 'Bueno, un beso a las chicas'”.

Además de su relación con Canosa, Brey también se refirió a su reciente encontronazo con Ángel de Brito, sincerándose sobre su decisión de quedarse en El Trece tras el cambio de LAM hacia América: “Con Ángel tengo un nivel de confianza. Ahora que no laburamos juntos capaz que no hablamos durante dos o tres meses”, contó.

“Estaba tensa la cosa. Después se aflojó, pero bueno, es parte de las relaciones”, explicó Mariana en un principio, pero luego aseguró: “No sé si se enojó. No me manifestó eso para nada. Al contrario, fue generoso y respetó mi necesidad de tener una vida ordenada”.

Respecto a los motivos de su decisión, Brey explicó: “Yo no puedo trabajar de noche, tengo chicos chiquitos y nunca hubiese podido hacerlo aunque lo hubiera querido incluso si no hubiera tenido otra opción de laburo. Era todo un planteo de la estructura de la familia, llevar a los chicos al colegio. Me iba a estar yendo de mi casa cuando mis hijos necesitaban irse a dormir. Toda una estructura que tenía que cambiar”.