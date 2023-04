Mariana Brey contó un dato clave de la nota de Jey Mammon con Jorge Rial: "Hay audios que..."

El 31 de marzo, Jey Mammon dio su primera entrevista a Jorge Rial luego de publicar un video de descargo contra la denuncia de Lucas Benvenuto, quien asegura que a sus 14 años fue abusado por el conductor, que le doblaba en edad. Y más tarde, Mariana Brey contó lo que no se vio de la charla.

Como panelista de Argenzuela, el programa que Jey Mammon eligió para someterse a las preguntas de parte de un periodista, Mariana Brey contaba con información inédita, y así se lo hizo saber a sus compañeros de Socios del espectáculo, donde analizaron lo que se vio en la pantalla de C5N.

Por empezar, Brey señaló que el material casi no pasó por edición. “La entrevista se emitió prácticamente en crudo, sin recortes, se fragmentó para poder analizar cada etapa”, aseguró la panelista, antes de compartir sus sensaciones sobre la reacción del ex conductor de La Peña de Morfi.

“En lo personal, quedé sorprendida, porque no me imaginé ver a Jey en esos términos, no digo repuesto pero lo vi bastante más entero de lo que me imaginaba”, dijo la ex angelita de LAM, y sumó un dato que suma a la defensa de Juan Martín Rago (tal es el verdadero nombre de Mammon).

Jey Mammon le muestra su teléfono a Jorge Rial en el medio de la charla. Captura TV.

“Hay material que Jey le hizo escuchar a Mauro Federico, periodista del equipo del programa, de los chats y audios que tenía con Lucas que se podría llegar a interpretar como una extorsión”, dijo.

En tanto, la panelista Mariana Brey aclaró que no había escuchado el contenido de esos viejos mensajes grabados y señaló en el ciclo de El Trece: “Si así fuera, no entiendo por qué a esta altura Jey no hizo la denuncia”.

Jey Mammon contó que tiene pruebas que lo avalan

Cabe recordar que, en un tramo de la charla con Rial, Jey Mammon le contó que tenía pruebas contundentes en su poder que apoyan a su versión de lo que pasó con Benvenuto. "En este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me mandó”, anticipó el artista.

Luego, Mammon reveló que Lucas Benvenuto le dijo: “¿No me vas a contestar más los mensajes? Si no me contestás, quiero decirte que no soy de esos que algún día va a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammon”. El semblante de Jey Mammon en la entrevista que brindó a C5N. Captura TV.

En ese punto, Jey hizo énfasis en el sentido de lo que había dicho su denunciante: “No es que me dice ´me violaste, me drogaste, abusaste de mí cuando tenía 14 años´. Me dijo ´quedate tranquilo, yo sé que vos sos una persona nerviosa, cagona, ansiosa. No tengas miedo. No voy a ir a contar esto a la televisión´”.