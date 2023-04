Las rimas de Dady Brieva para dar las noticias en PPT

Este domingo, Dady Brieva comenzó su programa Peronismo Para Todos (PPT) -emitido por el canal C5N- resumiendo las noticias más fuertes e impactantes de toda la semana. Pero lo hizo de una manera muy particular: rimando.

El comediante empezó hablando sobre la crisis que vivió Independiente el pasado martes por la renuncia al club del presidente, Fabián Doman: "Confirmado los rumores de que sería inminente, Fabián Doman a 'presi' de Independiente. Como al club no le va bien, me voy para no joder. Como quedó demostrado, hicimos lo que había que hacer, que era sacar a Moyano".

Luego, Dady Brieva se metió con la política. El conductor de PPT trajo al programa la interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta y finalizó con una comparación de los escándalos con menores del Dalái Lama y de Jey Mammón ."Macri quería que en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se vote por separado, pero Larreta mostró que ya no es más su empleado y que ya no es tan obediente; y al final las elecciones se van a hacer concurrentes. Muchas no estarán de acuerdo, y otros gritan compasión, solo un corazón Dalái Lama y Jey Mammón".

El polémico beso del Dalái Lama a un niño que recorrió el mundo. Créditos: captura de pantalla.

Después, Dady volvió con la política: "Aunque era jefa del PRO, Patricia pidió licencia. Pero de ser candidata, 'la Patito' no se baja, quiere ser igual a Macri que es el jefe y no trabaja".

El actor también se refirió a los dichos de Viviana Canosa y Laura Di Marco en La Nación sobre el cuerpo de Florencia Kirchner: "Vivianita y la Di Marco, que no son gente de ciencia, se metieron a opinar sobre Cristina y Florencia. Y aunque pidieron disculpas, la lesión está a la vista: hablar mierda de la gente no te hace periodista".

Florencia Kirchner decició tomar acciones legales por los dichos de las periodistas. Créditos: captura de pantalla.

"La verdad ya se la contamos, con todo el peso que tiene y en rima nos despedimos, hasta el domingo que viene" fue el cierre de Dady Brieva" concluyó Dady Brieva para dar final a la primera parte del programa de C5N.