Barby Franco reveló cuál es el costoso objeto que le robaron a Fernando Burlando

A pocos días del robo que sufrieron en la puerta de su casa, en donde se pudo ver a un delincuente se llevarse una valija de la camioneta de Fernando Burlando, Barby Franco reveló cuál era el costoso objeto al que habían hecho referencia.



“¡Nunca sentí tanto dolor! Así se robaban la valija de Sarah en la puerta de casa. ¡Todo se llevaron!”, había expresado la modelo cuando comunicaron lo sucedido y al momento de difundir el video con las imágenes.



En esa grabación, se puede ver a un hombre que se acerca a la camioneta blanca del prestigioso abogado. Allí, se llevó una valija, aunque no se puede ver completo el movimiento por una rama que asoma sobre la lente de la cámara.



Cuando contaron del robo, tanto Barby Franco como Fernando Burlando habían hecho referencia a una batería de un objeto muy importante, el cual no tiene ninguna otra utilidad. Ahora, la modelo reveló de qué se trata.



“No sé si alguna vez vieron una historia mía de verano, que Fer va con una tabla de un lado para el otro, una tabla de windsurf”, arrancó Barby Franco en un video publicado en sus historias de Instagram.



“Bueno, esa batería va debajo de la tabla y fue imposible de encontrarla. Creo que tienen que llamar a China o no sé a dónde. Es un dolor de huevos comprarla de nuevo y traerla, así que si saben de algo, hay recompensa”, continuó la esposa de Fernando Burlando.

Barby Franco y Fernando Burlando. Foto: @barbaritafranco21.



“Esto fue en Barrio Parque, en Palermo. Así que si alguien sabe algo, me escribe por privado”, siguió Barby Franco, remarcando en más de una ocasión que hay una recompensa para quien aporte información.



Por último, dio más detalles de la batería tan importante. “Es muy pesada. Debe pesar como 30 o 40 kilos. De hecho, se ve que al chico le cuesta llevársela. Así que bueno, si saben algo…”, concluyó la modelo.