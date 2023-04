Los insultos que lanzó Yanina Latorre por los rumores de embarazo de su hija Lola

Acostumbrada a expresar todo lo que siente, y piensa, Yanina Latorre no se guarda nada. Jamás. Con su capacidad de reacción suele protagonizar descargos picantes, como el que elaboró contra los rumores, infundados, de un embarazo de su hija Lola Latorre.

La panelista de LAM estalló de furia, no soportó ese artículo en una web y decidió armar una serie de publicaciones tremendas, con el objetivo de desmentir esa noticia y sobre todo para desmenuzar el texto con mucho detalle, al límite de exclamar insultos tajantes.

Yanina se posó en la captura de ese artículo y armó una gama de stories en su cuenta de Instagram. En primera instancia, Latorre derribó la posibilidad de un embarazo: “Yo entiendo esto del hijo del famoso, pero levantar y escribir cualquier cosa, me da vergüenza. (...) No se puede decir cualquier cosa e instalarlas...”.

Sin rodeos, la blonda analizó al creador de ese contenido y disparó con ironía: “Dice que solamente es famosa por ser la hija de Yanina Latorre y que la madre lo único que le enseñó desde chiquita es que ‘vestirse bien es lo más bonito o lo más importante’. La verdad es que no es lo que le enseñé”,.

En pos de auscultar cada párrafo y frase del texto, Yanina objetó a la periodista con vehemencia y sostuvo: “Entre otras cosas, dice que tiene una vida normal, que tuvo un paso fallido por el Cantando, que es verdad. Pero acordate del Bailando que fue finalista, que estudia Derecho, que labura como una perra, que hizo teatro, que es modelo. La subestima todo el tiempo de influencer”.

Y para rematar todo este descargo virulento, Latorre retornó a la falacia de una dulce espera de Lola, por eso bramó: “Termina diciendo que tiene que hacer reposo, que es mentira, y después pone ‘¿estará embarazada?’. O sea, si está embarazada feliz, soy abuela, que venga Felipe (el novio de su hija) a vivir a casa, que se vayan a vivir juntos, pero ¿qué inventás?”.

“¡La gente me empezó a preguntar si Lola está embarazada! Y no es que me joda, pero ¿por qué inventar tremenda boludez?”, terminó con su alegato en redes sociales, motorizada por la indignación.