La verdad sobre la supuesta separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Mucho se ha estado hablando sobre el quiebre de relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, puesto que en el último show qué brindó la artista, el futbolista no estuvo presente y eso fue motivo suficiente para que se hicieran muchísimas especulaciones referidas a ello. La panelista y gran amiga de la familia Stoessel, Yanina Latorre ayer habló desde su rol de columnista en LAM respecto de aquellos rumores.

"Ellos no están separados, el problema es que el vive en España y ella por el mundo viajando", comenzó aclarando en el programa qué es conducido por Angel De Brito.

"Varios medios de comunicación sacaron notas respecto de eso qué como hace 20 días o un mes que no estaban juntos porque el está jugando y ella está viajando de un lado para el otro y no se mandaban fotos por Instagram", siguió Yanina Latorre en cuánto a qué muchos especulaban por la poca interacción de ambos en redes.

El cambio de letra

Uno de los momentos que se viralizaron de Tini en Santiago del Estero fue cuándo decidió cambiar el final de la canción 'Carne y hueso', una de las últimas sacadas. Allí la artista sorprendió a los fans al terminarla cómo: "Pero solo soy de carne y hueso y te sigo amando hasta los huesos y me estoy muriendo por un beso que ya no quiero ni me toca a mí".

El user fan de Tini, @starstoessel compartió un video grabado por otro en el que vestida con un imponente outfit verde, se toma su tiempo para modificar el final de la letra que originalmente terminaba en: "Que ya no me toca a mí".

El palito para Yatrá

Sucede que Yanina hizo mención a qué ese mensaje de "desamor" no iba para Rodrigo De Paul si no que era para Sebastian Yatrá de quién aseguró que el colombiano le fue infiel a Tini con Aitana.

Fuente: Imagen @americatv

La verdad sobre el vínculo actual entre Tini y De Paul.

"Esa canción en particular está dedicada a un ex vayan a ver el video para entender a quién va dedicada. Cuándo ella cuenta el tema, cuenta de qué va el tema. Le está pegando al ex", siguió de forma contundente sobre que el mensaje ya era sabido a quién iba dirigido.

"Tini es muy educada y lo saluda a Yatrá se saluda pero para mí hay un nivel de resentimiento de por medio y con Aitana eran amigas a Tini en su momento los dos les negaron que tenían algo y ahora están juntos", agregó en cuánto al íntimo detalle que se rumoreaba pero concretamente no se sabía tal cual.

Chari.