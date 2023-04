Premios Gardel: Lali Espósito no fue nominada en ninguna categoría Pop y el internet explotó

Toda la internet está indignada. Los Premios Gardel compartieron en las redes sociales las nominaciones de este año, y Lali Espósito solo quedó nominada en la categoría "Mejor Video Clip Corto" por su tema "Disciplina". "La Triple T" de Tini y "Los Años Salvajes" de Fito Páez, son la competencia de Lali.

La cantante de pop tuvo un mes lleno de éxitos. En marzo se presentó en diversas partes del país- en Mendoza asistió con su show por la Fiesta Nacional de la Vendimia- y también en España. Pero lo mejor del mes para Lali, fue el concierto que dio a principios de marzo en el Estadio Vélez Sarsfield: se convirtió en la primer mujer en haber llenado el lugar.

Los usuarios de Twitter explotaron al enterarse de la noticia: "Sin ánimos de desvalorizar a ningún artista ni banda; no puedo creer que Lali Espósito no esté nominada en la categoría pop cuando es la fiel y única referente de dicho género desde hace años. Este es el claro ejemplo de que un premio o una nominación no define un carajo" fue la opinión que dio una joven en Twitter.

Varias personas remarcaron la trascendencia que tiene la artista en el pop: "Lali Espósito es la primer mujer argentina en llenar el Estadio Vélez, y encima haciendo pop, y los Premios Gardel no la tuvieron en cuenta. Qué fraude" es otro de los comentarios en la red del pajarito

Las nominaciones de los Premios Gardel hicieron enojar a muchos seguidores de la cantante. Créditos: captura de pantalla.

Y esta decisión no solo indignó al público de la cantante, sino también a la misma artista. Una cuenta de Twitter descubrió que Lali dejó de seguir a la página de Instagram de los Premios Gardel por el motivo anteriormente mencionado.