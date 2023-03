Arrasadora: así fue el show consagratorio de Lali Espósito anoche en Vélez

Anoche, Lali Espósito logró dar otro paso consagratorio en su carrera musical. Una de las grandes referentes del pop nacional se convirtió en la primera artista argentina en conseguir un estadio de Vélez agotado.

Como parte de su Disciplina Tour, el recital estuvo a la altura de ese enorme logro que también pudo disfrutarse a través de las redes sociales y de una transmisión a través de la plataforma de streaming Star+ a países como Colombia, Perú, Chile y México.

"Me van a escuchar decir ‘gracias’ muchas veces”, expresó visiblemente emocionada luego del potente inicio de un show que duró más de dos horas y que no tuvo fisuras ni baches.

Ante más de 45 mil personas, Lali ofreció un show plagado de perlitas. Mientras interpretaba "No estoy Sola", la artista rompió en llanto. "No estoy sola. Hace mucho años me acompañan. Gracias, amor", expresó. "Gracias por esta locura, por estar conmigo. De corazón. Muchas gracias".

Recordemos que hace unos días, Lali había compartido en su Instagram la feliz noticia de que su show estaba agotado: "¡Ante semejante noticia Yo sólo puedo decir ‘Gracias’ y prometerles el mejor show de la historia! Esto es Épico.", escribió.

Previamente, hace menos de una semana, la cantante se había presentado ante más de 120 mil personas en San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol y este lunes hará lo propio en la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza.