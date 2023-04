Jonatan Viale homenajeó a Mauro Viale con un audio inédito a 2 años de su muerte

Ayer cumplieron 2 años de la muerte del periodista Mauro Viale, por lo que su hijo y colega Jonatan Viale lo homenajeó en su programa Pan y Circo, el magazine que conduce en Radio Rivadavia de 10 a 12, poniendo al aire un audio inédito de sus últimos momentos con vida.

“Lo pensé mucho en poner este audio o no. Pero lo quería compartir porque alguna vez me enseñó Antonio Carrizo que con la audiencia hay que compartir todo, incluso los días más tristes de tu vida. Estos audios que escuchaste recién son del 11 de abril de 2021 cuando mi papá se fue.”, expresó el conductor de luego de reproducirlo.

“Hoy se cumplen, no quería decir nada pero lo digo, dos años de ese día de mierda y por algún motivo lo pensé, me levanté a la mañana y quería compartir con ustedes algo lindo”, cerró luego de que en los audios se escuche no solo a su padre, sino también a uno de sus hijos, Romeo.

“Tranquilos, tranquilos. Me siento muy bien, contenido acá, me tratan muy bien, gracias a todos. Un beso muy especial a Rome, que me manda regalos, me dibuja. Te quiere mucho el abu, Ro, muchas gracias”, dijo Mauro y continuó en otra nota de voz. “Acá recibí todo, mis amores, tengo todo distribuido. Lo mejor, el regalo de Ro, divino. Lo tomo como de Ro y Ra. Divino, está parado frente a la cama, me mira. Es un gran muñeco que me da mucha vida, aliento y amor. Gracias por todo. Voy a estar bien, eh”, exclamaba.

Seguido se oye otro audio, esta vez de uno de sus nietos que, con mucha ternura, le da ciertas indicaciones: “¿Y viste la birome de caritas que boxeaba? Bueno, tiene un botón atrás para hacerlo boxear. Pum, pum, pum”. La réplica de Viale completa la conversación: “Hermosa la idea de hacerlo boxear, una idea brillante y hermosa que toma el abuelo. Lo voy a hacer boxear todo el tiempo. Qué inteligencia, gracias mi amor. Muchísimas gracias, me hace muy feliz eso”.

La preproducción que realizó Jonatan le plantó muchas preguntas, pero dos eran centrales: “Hablar o ponerlo a él. Y me pareció mucho más lindo ponerlo a él”. Era notoria la enfermedad a través de su voz, ya que “ese COVID hijo de puta le había tomado mucho los pulmones”. Y continuó la apertura contando cómo se desarrolló ese fatídico día.

“En ese momento mi papá necesitaba boxear, pelear. Entonces Romeo fue y le regaló una lapicera que tenía un muñequito para boxear. Y mi papá, que es brillante, le dijo: ‘yo necesito pelear’. Porque mi papá siempre fue eso, desde muy chico fue un gran peleador, un gran luchador, un gran retador”, remarcó el conductor de +Realidad en La Nación+.

Y cerrando el homenaje, colmado por la emoción, Jonatan dijo: “Muchos se quedaron con la imagen del periodista todo terreno, del showman, del mejor productor de la historia, que lo fue, del animal periodístico, de la bestia del trabajo. Todo eso es verdad, pero quiero decirles que mi papá, además de esa imagen que tienen, antes de periodista, antes de productor, antes que conductor y que todo eso que lo fue y va a seguir siendo, como ustedes acaban de escuchar, era el mejor papá y el mejor abuelo del mundo”. Según su hijo, ese fue Mauro Viale.