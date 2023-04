La novia del Kun Agüero reveló el calvario que vivió al iniciar la pareja: “Mi papá me…”

El Kun Agüero encontró el amor definitivo en Sofía Calzetti, esa mujer que lo acompañó en su último tramo de carrera tanto en Manchester como en Barcelona, y con la que convive hace varios años tras el fortalecimiento de ese noviazgo.

En una reciente entrevista con Infobae, la joven sacó a relucir detalles poco conocidos del orígen de la relación, a esos primeros instantes, tanto en lo vinculado al flechazo inicial en un boliche, como a la resistencia que sufrió en el seno de su familia.

En cuanto a ese primer encuentro casual con el Kun, Sofía contó: "Yo había sacado una mesa con mis amigas ahí porque una se iba a vivir a Europa y nos juntamos todas y le hicimos como una despedida. Y él justo va a la mesa de enfrente”.

En la continuidad de esa velada, la modelo describió el encadenamiento de los hechos: “Una persona que tenemos en común que me dice: 'Che, vení a saludar', y no sé qué. Voy y pegamos la mejor desde el primer momento. ¡Cómo nos cagábamos de risa...!".

Eso derivó en la situación tensa que se generó en su hogar, por la fama de los futbolistas y la visibilidad pública específica de Agüero. Así, Calzetti confesó: "Fue un problema en mi casa porque había mucho prejuicio con el jugador de fútbol. Mi padre me sentó en un sillón y me dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que estaba tomando".

Y finalmente, la novia del Kun describió el complejo desplante de su primogénito al momento de abordar un vuelo a Inglaterra. “'Arréglate, ¿Quién te va a llevar al aeropuerto? Yo no te voy a llevar'. ¡Me tiró el pasaporte arriba de la mesa! Era una época de mi vida donde era más impulsiva. Hoy, con terapia, con herramientas, uno piensa más las cosas y procesa más. En ese momento dije: 'Ya fue, me voy'. Y así fue", narró.