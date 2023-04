La confesión más escalofriante de Lucas Benvenuto en su primera entrevista en televisión

Este martes, el programa A la Tarde (América) emitió su entrevista exclusiva con Lucas Benvenuto, el joven que acusó a Jey Mammon por abuso sexual. Desde Ushuaia, el entrevistado ratificó la denuncia que antes hizo sobre el artista ante la Justicia y en los medios, y deslizó una escalofriante confesión.

“Estoy un poco movilizado, no lo voy a negar. Siento que hubo un determinado tiempo para entender lo que hizo cada uno. Entendí que lo que él había hecho estaba mal y fue igual de doloroso que el resto”, apuntó Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon, en alusión a la relación que tuvo con el actor, y también en relación al historial de abusos que el deportista sufrió en otros casos que también llevó a la Justicia.

Entre otras cosas, al hablar de la banda de pedófilos conocida como Boy Lovers, Benvenuto remarcó su dolor de que judicialmente hayan prescripto algunas acusaciones, y que hoy integrantes de ese clan que comandaba Jorge Corsi estén libres.

Sin dudas, el pasaje más estremecedor de la nota a Lucas Benvenuto, fue cuando el joven reveló: “Fueron 40 denuncias y de todas tuve devolución. La Justicia sí me dio una respuesta: ´no vuelvas acá´. Y no voy a volver a sentarme en esa silla fría”.

De esta manera, el denunciante dejó en claro que no pedirá el juicio por la verdad en el caso que involucra a Jey Mammon. Además, tras reconocer que los recientes dichos del artista en la televisión le dieron "asco", Lucas Benvenuto sentenció: “Para él no está mal acostarse con un chico de 14 años. Es imposible que un abusador diga ´sí, yo abusé´”.

En otro pasaje de la nota, Benvenuto aclaró sobre los audios que le envió a Mammon, recientemente dados a conocer en televisión: “Nunca extorsioné a Jey. Siento que no tengo que darle explicaciones a nadie. Creeme que no hay despecho cuando te violan a los 14 años”.

Jey Mammon en el momento en que abordado por un móvil de televisión antes de volar a España. Foto: Captura TV.

Finalmente, Lucas Benvenuto subrayó que su objetivo es sanar para luego ayudar a otros que pasaron por lo mismo, sin cámaras de por medio. Y sobre el reciente viaje de Jey Mammon a España expresó: “No me siento aliviado. No me siento feliz, que saqué la victoria”.