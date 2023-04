El preocupante video que publicó Lourdes de Bandana: "Volví al maltrato"

Hace unos meses atrás, Lourdes Fernández -ex integrante del grupo musical Bandana- le hizo a Leandro Esteban García, actual ex pareja, una denuncia por violencia de género. "Todos en el edificio, según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, NO TENGAN MIEDO" fue el mensaje que dejó en Instagram Lourdes a fines de noviembre de 2022.

Y, en ese momento, agregó que García la filmaba y le sacaba fotos desnuda sin su consentimiento. "Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas" fue una de las declaraciones más impactantes que hizo la cantante.

Si bien Lourdes Fernández ya no se encuentra en pareja con Leandro por las razones comentadas, este lunes las alarmas se encendieron nuevamente por un video que publicó la ex cantante de Bandana en sus historias de Instagram (@lowrdez), donde etiquetó a Anita Fernández, su hermana (@anitfernandez).

"Esto es lo que me hace mi gente, porque soy alcohólica y soy sufriente y... me están cuidando. Entonces cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano..." explicó la compositora entre sollozos.

La imagen que compartió Lourdes luego de su video llorando. Créditos: captura de pantalla.

Luego de ese video, compartió una imagen con una frase que preocupó aún más: "Volví al maltrato. Nada es casualidad". En la foto, nuevamente, etiquetó a su hermana.

Sin embargo, hace algunas horas, Lourdes Fernández borró el video que había subido a la red social de fotografía, dejando solamente la imagen con la alarmante frase.

Anita Fernández, publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla del mensaje que le dejó la cantante. "Ohmmmm" fue la leyenda que acompañó la imagen de la hermana de Lourdes. Además, Anita le dedicó unas palabras a la ex integrante de Bandana: "Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida".