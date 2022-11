Lourdes habló a corazón abierto tras la denuncia de violencia de género

Luego de la fuerte repercusión que tomó el video en el que denuncia por violencia de género a su pareja y en el que se la ve con marcas en el rostro producto de presuntos golpes, Lourdes Fernández reapareció en las redes.



La cantante decidió abrir su corazón, expresó toda su angustia por la situación y no pudo contener en ningún momento las lágrimas y el llanto desconsolado por el difícil momento que está atravesando.



Incluso, en el arranque del video ya da cuenta de que se había quebrado desde antes de empezar a grabar. “Subo esta historia para agradecerle a la gente”, expresó diciendo Lourdes Fernández.



“Hay gente que no sé por qué cree que estoy maquillada. Hay una pericia. Lo último que quería era lastimar a alguien que amo”, sostuvo la cantante, en referencia a su ex pareja, Leandro García Gómez.



“El golpe es más por dentro que por afuera”, aseguró una muy angustia Lourdes en sus historias de Instagram. “No le deseo ningún mal. Al contrario, hasta me siento culpable”, añadió luego.



“No quise lastimar a nadie. Él es una persona que yo sentía que era el amor de mi vida”, expresó Lourdes, que no logró contener las lágrimas en ningún momento en sus historias de Instagram.





“Esta carrera es muy linda, da muchas satisfacciones, pero también es muy solitaria. Entonces, cuando uno encuentra a alguien que a uno lo quiere…”, confesó Lourdes, en lo que fue el momento más sentido de su mensaje.



Alguien que habló también en las últimas horas fue Lissa Vera, su compañera de carrera y fiel amiga, quien habló del maltrato que sufría Lourdes, asegurando que “hace años que la venía enfermando” Leandro García Gómez.