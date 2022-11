La mamá de Lourdes de Bandana contó todo sobre la denuncia de violencia de género que hizo su hija

El viernes, Lowrdes publicó un video en Instagram para denunciar violencia de género por parte de su pareja. En el mismo, la ex cantante aparece con múltiples golpes y moretones en distintas partes de su cara y cuello.



“Todos en el edificio según él gritaba porque tenía ataques de pánico”, escribió la ex Bandana en Instagram. “Me filó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba, me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas”, agregó.



Además, expresó que “el amor no duele, el amor es la falta absoluta de sufrimiento”, al mismo tiempo que recomendó a sus seguidores que se animen a denunciar casos de violencia de género. “Si pasa, denuncien. No tengan miedo”, insistió.



En el programa A La Tarde, conducido por Karina Mazzocco, entrevistaron vía telefónicamente a Mabel, la madre de la ex cantante, que se desempeña como médica en un hospital público. “Me sorprendió la publicación, pero no la situación”, sostuvo.



En el ciclo de América contaron que la ex pareja de Lowrdez se llama Leandro García Gómez y que comenzaron la relación durante la pandemia. “Él tenía actitudes muy controladoras. Habían dejado de convivir. Él llegó a vaciarle las cuentas de bancos. Estuvo muy poco tiempo en el espectáculo Sex porque a él le molestaba. Era la primera vez que ella se planteaba formar una familia”, reveló Mabel.



Asimismo, la mujer contó que Lowrdez estaba “shockeada y triste” por la situación y aclaró que hubo otro episodio violento en el que Leandro García la habría agarrado de los pelos. No obstante, en aquella oportunidad no quiso denunciarlo para no perjudicar el vínculo que tiene con sus hijas. “Hace dos años, él salió con un revolver, porque se quería matar, estuvo preso, pero después recuperó la libertad”, comentó.





Mabel ratificó que el hombre tiene fotos desnuda de su hija con las que la habría extorsionado y que la artista tenían “miedo y vergüenza” de que en algún momento las terminara publicando. “Las relaciones amorosas son siempre de a dos y para que haya un golpeador tiene que haber una mujer que lo permita”, comentó.



Por último, contó que su hija está con tratamiento psiquiátrico y que se animó a realizar la publicación en Instagram porque se asustó. La primera vez que se enteró de las complicaciones que tenía con Leandro, fue después de la separación. “Las personas no cambian, sino que se manifiestan. Él sufría brotes psicóticos, tal vez consecuencia del consumo de drogas”, cerró Mabel.