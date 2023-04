La tremenda frase con la que Luli Fernández se fue de Socios, el programa de Canal 13

Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, tuvo una importante baja que se conocía desde hace semanas pero que se terminó de concretar este viernes: la salida de Luli Fernández.



La panelista se fue, según ella misma expresó, en los mejores términos y, pese a que aclaró en varias ocasiones en este tiempo que las razones se deben a cuestiones netamente personales, sorprendió con una fuerte frase en modo de indirecta.



“Me voy porque tengo otros desafíos profesionales y voy en busca de ellos. Tenía también un viaje para hacer con mi marido, para acompañarlo”, había adelantado en su momento Luli Fernández, cuando daba a conocer su decisión.



Este viernes, la panelista fue la protagonista del programa, dado que cruzó algunas palabras muy sentidas con los conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quien fue el primero en tomar la palabra.



“Hoy le decimos adiós a una compañera hermosa, que queremos. Una amiga ya es para nosotros. Esperamos seguir la relación más allá del programa. ¿Cómo la pasaste? ¿Te vas indignada por algo?”, le preguntó Lussich.



“No, para nada. La pasé bárbaro. Lo importante es poder irse bien de los lugares. Me divertí un montón, me desintoxiqué de un montón de gente alrededor que, a veces, uno piensa que son amigos y demás. Hubo mucho ofendido, pero salí bastante airosa”, respondió Luli Fernández.

La despedida de Luli Fernández de Socios del Espectáculo. Foto: captura de TV.



“Se habló mucho de eso. No te sentiste mal, sino que te sirvió para decir el que se ofende, que siga su camino”, acotó en ese momento el otro conductor del ciclo, Adrián Pallares, en la sentida despedida.



“Claro, eso no tuvo para nada que ver con mi decisión. Pero sí es verdad que son experiencia que sirven como para ir quedándose con menos y mejores personas alrededor. Traté de estar a la altura, me re dediqué. Lo hice con mucha entrega y mucha responsabilidad”, contestó Luli.