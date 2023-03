Marianela Mirra dijo lo peor sobre Marcos de Gran Hermano: "Es un odiador de mujeres"

No suelta, sigue aferrada a ese pasado. A pesar de despotricar contra la exposición pública y alejarse de la primera plana por motus propio, Marianela Mirra continúa atenta a lo que acontece en Gran Hermano. La tucumana volvió a esgrimir una opinión durísima contra Marcos.

La ganadora del reality saltó, otra vez, a su cuenta oficial de Instagram, el único espacio en la que se puede vislumbrar su actualidad y leer sus pensamientos, para armar una serie de enunciados tremendos contra el salteño, con un tenor acusatorio muy grave.

Desde hace semanas que Marianela ruega, implora, exige, grita que el joven del norte del país debería salir de la competencia. No lo soporta, no le agrada, no siente nada de empatía e incluso reconoció que no le cree su personaje, su postura en la casa.

Sin embargo, Mirra no había alcanzado una declaración de esta magnitud, porque ahora lo acusó de un comportamiento horrendo, de un accionar doliente, una aversión, literalmente, contra el género femenino. Una curiosa lectura, ya que el salteño apenas abre la boca en el reality.

Lo cierto es que la tucumana armó unos posteos y comenzó directamente con el dedo inquisidor para señalar al joven con una definición muy picante, que podría entenderse hasta como un causal de acciones legales, dado que publicó: “Ojalá que se vaya Marcos de Gran Hermano, por misógino”.

En pos de intentar justificar su diagnóstico casi psicológico de Ginocchio, Marianela añadió otra storie en la que escribió: “El pibe no se banca a las minas, no quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero”.

Por qué Marianela Mirra acusó a Marcos de GH de misógino

Y para rematar, y dejar en claro que considera que Marcos posee un encono especial contra el género femenino, Mirra exclamó: “¿Qué le pasa a ese flaco con las mujeres? ¡Déjense de joder!”.