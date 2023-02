El elogio de Marianela Mirra a Julieta de Gran Hermano

Marianela Mirra será recordada por siempre por ser una de las jugadoras más importantes de la historia de Gran Hermano. Luego de participar en la edición de 2007, en la cual fue campeona, se convirtió en un verdadero ícono y ejemplo sobre entender el juego del reality.

Desde siempre, Mirra se ha mostrado como una figura de consulta acerca de Gran Hermano, y si bien desde hace tiempo tiene marcados a sus favoritos en esta edición, ahora resultó ser noticia por el elogio casi de campeona que le dio a Julieta Poggio.

Marianela Mirra tuvo grandes palabras para con Julieta Poggio.

Sin dudas que Julieta es una de las participantes más destacadas de esta edición. Si bien hace una semana estuvo cerca de irse en el mano a mano contra Ariel Ansaldo, desde siempre resultó ser una joven que analiza muy bien el juego.

De hecho, la joven actriz oriunda de Villa Devoto viene de ser la líder de la semana, luego de haber ganado la prueba y tener el poder para salvar a uno de sus compañeros en placa. Esto la hizo una de las grandes protagonistas de estos días.

Lo cierto es que Julieta terminó salvando a Camila Lattanzio, en lo que fue una jugada para que los votos se direccionen y el jugador que sea expulsado de la casa termine siendo Walter 'Alfa' Santiago. Lo cierto es que, salvando a su amiga Romina Uhrig, la joven leyó que Camila podría llegar a ser la eliminada y no quiso arriesgarse.

Esta jugada magistral de Poggio le valió varios aplausos de Marianela, que al entender la estrategia de la joven de 20 años no dudó en valorarla, al punto de pronosticar que podría llegar a ser una potencial ganadora del reality.

"Julieta es la mejor que lee la casa, me saco el sombrero con esta jugada", escribió Mirra en su Instagram. Luego agregó: "Si esta chica no gana es porque no quiere. Pero está haciendo todo bien. Brillante la Poggio, me sorprendió gratamente".

Esto ha sido un cambio de imagen de la tucumana hacia Julieta, ya que semanas atrás no era de su simpatía y las cosas hoy parecen haberse modificado. "Juli Poggio es actriz y no sabía jugar al 'dígalo con mímica'. La quiero, pero solo es linda, che", dijo en su momento. Ahora, Marianela destacó su inteligencia.