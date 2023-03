Luli Fernández blanqueó las razones por las que se va de Socios del Espectáculo

Hace varios días se venía rumoreando que Luli Fernández dejaría de formar parte de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Ahora, la panelista decidió romper el silencio.



Fue en el propio programa de El Trece en donde se encargó de explicar los motivos por los cuales decidió ponerle fin a su ciclo allí, a pesar de que era una de las panelistas más destacadas.



Tanto es así que, apenas puso un pie en el ciclo que conducen Lussich y Pallares, Luli Fernández dio la primicia de que La China Suárez estaba embarazada y esperando a Magnolia. “Desde día empezó a odiarme”, recordó.



Puntualmente sobre su salida del programa, la panelista comentó que atraviesa este momento con felicidad y no con nostalgia, asegurando, además, que está convencida de que es la mejor decisión que podría haber tomado en estos momentos.



“Vivo esto con mucha alegría porque es loco irte de un lugar tan contenta. Se vienen nuevos desafíos personales y voy en busca de ellos”, explicó Luli Fernández en Socios del Espectáculo, al mismo tiempo que aclaró que su alejamiento no tiene nada que ver con sus compañeros.



“No me cansé de ustedes, me dieron una oportunidad hermosa y estoy muy agradecida. Va a ser mi último día en la cámara, pero igual voy a venir a molestarlos”, remarcó Luli Fernández ante sus ahora ex compañeros.

Luli Fernández, en su despedida de Socios del Espectáculo.



Asimismo, la panelista contó cuáles serán sus pasos a seguir en esta nueva etapa de su vida, luego de haber participado en el ciclo de El Trece, que tantas satisfacciones que le generó en este último tiempo, según ella misma dijo.



“A los dos o tres días de irme, me voy de viaje. El año pasado no lo hice porque estaba acá estoica, pero mi marido me pidió que lo acompañe y ahí voy a estar”, reveló Luli Fernández en su despedida del programa.