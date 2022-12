Luli Fernández lleva los tres zapatos más cómodos para este verano

En verano, debemos tratar de buscar la ropa más liviana, la menor cantidad de complementos y los zapatos más frescos. Aunque haya celebridades que nos muestren botas en esta temporada, debemos aceptar que es verano y las temperaturas son muy altas en nuestro país, por ende el calzado tiene que facilitarnos la comodidad y no limitarla.

Luli Fernández es una de las mujeres de la farándula que no se decanta por tacones o súper zapatos para su rutina, sino todo lo contrario. La panelista aprovecha el verano para optar por calzado bajo, simple, cómodo y versátil, distintas cualidades que seguramente tú también buscas en tus zapatos para la temporada. A continuación, te enseñamos los tres pares que Luli elige para andar durante todo el día.

Luli Fernández sacó a relucir sus zuecos más top para la temporada. Foto: Instagram @lulifernandezok.

Entre ellos, los zuecos. Por lo general, este calzado suele llevarse en época de entretiempo, pero también puede usarse en verano. Luli Fernández toma sus preferidos, en color marrón caramelo con gran tira en su empeine, y los combina con un vestido rojo coral de escote cerrado y bajo asimétrico, y un blazer de lino nude firmado por Zara.

Estos zuecos son extra confortables porque no cuentan con tacones ni plataformas, y son combinables con todos tus looks. Son zapatos que puedes usar en la playa, al lado de la piscina, para la oficina o las compras. Con vestidos, shorts o minifaldas, este calzado es el que no puede faltar en tu armario de verano.

¿Mocasines en verano? ¡Luli Fernández dice que sí! Foto: Instagram @lulifernandezok.

Antes de ponerte zapatillas, piensa en esta opción de Luli Fernández: unos mocasines de verano. Comúnmente, estos zapatos están pensados para el invierno, aunque tienen su modelo veraniego. La modelo eligió los suyos en color marrón junto con un vestido midi holgado en verde militar, gafas de sol XXL y bolso shopper estampado en tonos marrones.

El marrón no es un color muy del verano, pero sí muy combinable. Si no te gusta este color, puedes decantarte por unos mocasines en blanco, nude o azul marino, colores neutros con la misma función del marrón, pero más luminosos en contraste con la piel y las prendas de la temporada.

Que no te falten las sandalias básicas para el verano. Foto: Instagram @lulifernandezok.

Las sandalias son un básico fundamental en el guardarropas verano 2023. ¿Qué sandalias puedes comprar? Nosotras te recomendamos este modelo que usó Luli Fernández. Hablamos de unas sandalias con tiras gruesas y tacón bajo, que la influencer seleccionó en marrón camel (el color de la temporada de Luli).

De forma simple y clásica, la celebridad las combinó con un vestido blanco holgado de mangas cortas estilo princesa y escote cerrado, sin añadir accesorios ni mucho maquillaje. Solo peinó su pelo en una coleta tirante con ondas y eligió un maquillaje en tonos claros para no romper con la línea de su estilismo.

Busca estos tres zapatos clave para lograr tus looks de verano más cancheros como Luli Fernández.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!