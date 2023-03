El famoso conductor de canal América que fue desvinculado de un legendario programa y ya tendría reemplazo

En su columna en el programa radial Lanata sin filtro (Mitre), la periodista Marina Calabró reveló que un famoso conductor de canal América fue desvinculado de un legendario programa, y además dicha figura ya tendría reemplazo para la nueva temporada del ciclo en cuestión.

Se trata de Mariano Iúdica, el líder de Polémica en el Bar, el clásico ciclo de la televisión argentina que se emite por la pantalla de canal América. Si bien Calabró por un lado contó que desde el entorno del conductor aseguran que él no puede seguir adelante por sus compromisos con su negocio gastronómico, también circuló la versión que desde la producción del programa tomaron la decisión de renovar el equipo frente a cámaras.

"Acá apareen dos versiones sobre la desaparición de Mariano Iúdica. Desde el riñón de Iúdica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana. Me dicen: 'Le está yendo super bien y no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado hizo La Noche del Domingo y me dicen que la pasó como la mona por el rating", apuntó Marina Calabró sobre la figura de canal América.

Mariano Iúdica quedó fuera de Polémica en el bar. Foto: Captura TV.

Luego, la periodista de espectáculos dio otra información sobre el derrotero de Mariano Iúdica. "Y la segunda versión, desde el riñón de Polémica, me dicen: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo. Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar. El elegido para encabezar la mesa de Polémica en el Bar es Gustavo López y el plan B o C es Nico Magaldi".

Más allá de la baja del conductor de canal América, recientemente trascendió que Gustavo Sofovich, productor general de Polémica en el bar, le envió un mesnaje a Marcelo Tinelli para ofrecerle la conducción del emblemático programa. Aunque por el momento no hay novedades sobre tal posibilidad.