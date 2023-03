El pícaro mensaje que Soledad le dejó a Lali en su camarín de la Vendimia

En la noche del lunes, Soledad Pastorutti y Lali Espósito deslumbraron en Teatro Griego Frank Romero Day para el cierre de la Fiesta Nacional de la Vendimia, un vibrante evento repleto de sorpresas y lo mejor de la música de estas dos estrellas argentinas que se adoran.

La Sole y Lali comparten un mundo de complicidad y se conocen de memoria. Como miembros del jurado y coaches de La Voz Argentina, las chicas pegaron la mejor de las ondas, se quieren mucho y, sobre todo, no dejan pasar oportunidad para divertirse.

Por eso, aprovechando que compartían camarín, la Sole le dejó a Lali un pícaro mensaje escrito en el espejo con una referencia a uno de sus últimos lanzamientos musicales. Así lo dejó ver la artista de Arequito en sus historias de Instagram, donde publicó un video.

“Lali, te dejé un mensaje en el espejo del camarín”, anunció Pastorutti, etiquetando a la intérprete de Disciplina. Y luego escribió con un producto de maquillaje: “Lali, cómprame un brishito!! Sole”.

Instagram Soledad Pastorutti.

La respuesta de Lali no se hizo esperar. Divertida con el mensajito analógico con el que la Sole la sorprendió en camarines mientras se preparaba para cerrar la noche con su presentación, la morocha se sacó una foto frente al espejo y declaró: “Sole Pastorutti, te amo”.

Si bien sus estilos musicales son muy diferentes, la Sole y Lali comparten mucho más que una linda relación de compañeras. “Yo la adoro a Lali, nos bancamos mutuamente y sentimos que tenemos mucho en común. Somos del mismo signo, las dos chispitas, las dos peticitas”, aseguró la santafesina en una oportunidad.

La respuesta de Lali.

“La Sole es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque ella es íntima con la fiesta. Yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana”, indicó Lali en 2022, para definir a su colega con quien grabó la canción “Quiero todo”, junto a Natalia Oreiro.

La Sole y Lali la rompieron en la Vendimia

"Que alegría estar nuevamente en este escenario", dijo la Sole en una de sus interacciones con el público de la Vendimia. "Este es un escenario que no pone muy nerviosos a los artistas. Con 8 años estuve sentada ahí, soñando estar alguna vez acá. Cada vez que vengo no lo puedo creer. Gracias Mendoza por el aguante. Son de los públicos más fieles", agradeció la cantante.

Mientras que Espósito se encargó del espectacular cierre de la jornada a puro Disciplina Tour, a horas de hacer historia al convertirse en la primera mujer argentina en llenar el Estadio Vélez y cantar para alrededor de 50 mil personas.