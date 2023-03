A 19 años de la muerte de Juan Castro: quién es el amigo que dice que lo mataron

En el apogeo de su carrera, Juan Castro falleció luego de tirarse desde su balcón producto del consumo excesivo de cocaína. Por lo menos eso mencionó la policía y quienes realizaron la investigación. Sin embargo, eso no convence a uno de sus amigos que se encuentra convencido de que lo mataron.

A sus 33 años, Juan Castro se encontraba en su departamento en Palermo cuando los vecinos comenzaron a escuchar sus gritos: “Me quieren hacer daño”, “Me quieren matar”. Luego de eso, sin consciencia de sus actos se lanzó desde el balcón de su casa en el primer piso.

La investigación determinó que el periodista sufría alucinaciones en la cuales él se mostró convencido de que seres que no existían lo querían matar. En alguna oportunidad y por lo bajo, él había mencionado que en su adolescencia comenzó a consumir marihuana y tiempo después se metió con la cocaína.

El 5 de marzo falleció en el hospital, al cual lo fueron a visitar sus seres más queridos. La investigación determinó que sufrió “delirium agitado fatal”, producto del consumo de cocaína. Sus amigos lo despidieron en el cementerio de la Chacarita pero jamás pudieron olvidarse de lo sucedido.

Tan es así que Ramiro Blas, periodista y muy amigo de Juan, se muestra convencido de que lo sucedido no fue lo que determinó la justicia, sino que “a Juan lo mataron, por un tema de los que investigaba”, haciendo alusión a que se había metido con gente pesada de la política.

Según su amigo, Juan Castro se había metido con políticos de alta jerarquía en una investigación que estaba realizando. Ante la consulta, se mostró firme en su teoría: “Sí, pasó eso. Fue eso. (Estoy) totalmente convencido. Estuve en una de esas previas reuniones a esa investigación”.

Si bien mostró temor, al no querer brindar demasiados detalles al respecto, relató lo que le pareció extraño: “Cuando llegué, me llamó la atención cómo estaba todo vallado. Tuve que presentar documento y el carné de la radio para poder entrar a ver a mi amigo. No entraba fácil ese día. (Era) mucho para un accidente. Y había un interés sobremedido de gente del Gobierno de ese momento (Néstor Kirchner), porque había gente en el Hospital Fernández, del Gobierno… preocupados… Me pararon”.

Si bien no brindó demasiados detalles, contó que gente del gobierno acompañó a la familia en ese momento. “Lloraban, y dijeron: ‘Ya está, ya está’. ‘¿Qué cosa ya está?’. ‘Está prácticamente muerto…’”, lanzó aún enojado por la situación.