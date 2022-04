Pato Galván reveló que recibió una “señal” de Juan Castro: “Para mi que…”

El Pato Galván fue el último eliminado de El Hotel de Los Famosos, pero lejos de irse con tristeza, se fue con lágrimas, pero de emoción, luego de haber recibido el regalo de Pampita, la conductora del reality.



Sucede que la conductora sorprendió al periodista deportivo al entregarle una caja con distintos objetos que le habían enviado sus hijas durante su estadía en el hotel y uno de ellos lo emocionó: se trata de un pequeño Minion que interpretó como una señal de Juan Castro, fallecido en 2004.





“Lo eligieron tus hijas. Viene con mucha fuerza, con mucho cariño, con mucho amor, para que te ayude en esta competencia. A ver de qué se trata”, le dijo Pampita al entregarle la caja tan especial.



“Para mí esto me lo mandó Juan Castro desde el cielo”, dijo, entre lágrimas y visiblemente muy emocionado El Pato Galván, luego de recibir la caja por parte de Pampita.



“Yo empecé a laburar en esto con Juan Castro. El día que ustedes me llamaron para estar acá se cumplían 30 años desde que empezamos a laburar”, comentó el Pato Galván, explicando el porqué de su emoción.



Realmente conmovido, el periodista deportivo procedió a explicarle a Pampita cómo es que Juan Castro le había enviado una bendición en uno de los momentos más difíciles y críticos de su vida.





“Lo sufrí mucho el año pasado, por un montón de cosas. Un día esto cayó del cielo y fue una de las claves cuando me empecé a sanar. Mi hija Blanca estaba presente ese día”, reveló la impactante situación.



“Ese día estábamos con Mariano Castro, que es el gemelo de Juan, para mí esto me lo mandó Juan desde el cielo aquel día. No es casualidad, porque hoy también lo nombré a él”, concluyó su recuerdo el Pato Galván.