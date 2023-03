Se filtró la foto que Romina de Gran Hermano no quería que se viera

Romina Uhrig se encuentra entre los finalistas del Gran Hermano 2022 y, gracias al exitoso ciclo de Telefé, la mujer ganó reconocimiento de forma exponencial. En este punto del certámen, los fanáticos del programa se encuentran constantemente en búsqueda de datos para mejorar la imagen de sus favoritos o arruinar la de los competidores que les desagradan. Ahora, salió a la luz una sugerente fotografía de la mujer.

Desde que Romina ingresó a la casa más famosa del mundo, su perfil de Instagram no para de sumar seguidores y las fotos llamaron la atención de sus fans. En especial, una de las imágenes causó suspiros y halagos al por mayor, ya que se puede ver a la participante luciendo un microbikini con volados, que deja poco para la imaginación y realza su esbelta figura. Cabe destacar que, durante los meses que lleva Gran Hermano al aire, la ex pareja de Walter Fesst se mostró sumamente preocupada por su físico.

Tal obsesión por los cuerpos es uno de los puntos que los detractores de la ex diputada destacan de forma recurrente, considerándola gordofóbica y cínica a la hora de opinar del físico de los demás, una actitud que llevó a Alfa a abandonar la casa por el voto del público. Incluso, tales comportamientos del hombre eran ampliamente festejados por Romina, quien lo alentaba constantemente y era su principal cómplice.

En tal sentido, las últimas semanas resultas críticas para la jugadora y es la principal candidata a abandonar el programa por el nivel de rechazo que despierta entre el público. Sin embargo, la suerte se puso de su lado para este domingo, ya que fue salvada de la placa de eliminación por Marcos, el líder de la semana. De tal forma, el voto negativo de los fanáticos se dividirá entre Camila, Lucila y Julieta.

Desde su pelea con Walter, la ex funcionaria se puso a sí misma en la mira del resto de los hermanitos: Días atrás Lucila entró al confesionario y arrojó una serie de críticas contra Romina por algunos gestos que tuvo con sus compañeros y los familiares presentes. “Hizo varios comentarios desafortunados a Cami, la hermana de Julieta, hablando de su físico. Cami el último día le dijo: ‘Che pará’”, relató La Tora.

La Tora no fue la única en notar el tema y la otra rubia de la casa se sumó a las críticas. Camila, quien entró como suplente y pasó una serie de placas complicadas, expresó a la hora de nominar: “Mis primeros dos votos van para Romina. Mi primer motivo es que más allá de la buena convivencia que podamos tener con todos los compañeros, siento que hay algunos comentarios fuera de lugar y no me gustan para nada. Como por ejemplo, cuando una persona opina sobre el cuerpo de otra persona. Si sos muy flaquito o muy gordito... Capaz un mínimo comentario, no medido, puede generar un montón de problemas en la otra persona”.

Ante el pedido de detalles de Gran Hermano, la blonda explicó: “Cuando vinieron los familiares. Estaba Cami (la hermana de Julieta) y le dijo 'sos muy flaquita'. Yo tengo a mi prima que es flaca y no puede realmente engordar. Un comentario así, a mi prima, la destrozaba. No sé cómo se lo habrá tomado Cami. A mí esos comentarios no me gustan para nada. Ya los he escuchado varias veces, pero lo de Cami, no me gustó para nada y no lo apoyo en lo más mínimo".

Florencia, la hermana gemela de Camila que juega al fútbol de forma profesional en Independiente, también apuntó contra la ex diputada tras su salida de la casa: “Con ella me llevé muy mal porque la trató muy mal a Camila muchas veces. Le dijo lo de la pastillita y esas cosas no me gustan. Tampoco me gustaba que, cada vez que se les acercaba Cami, ellas dejaban de hablar. Le dijo lo de la pastilla, le ha dicho 'enfermita' en mi cara. Ella se desubicó adelante mío y Camila se dio cuenta.