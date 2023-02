La confesión de Romina que obligó a un corte inesperado en Gran Hermano 2022

La eliminación de Daniela en Gran Hermano 2022 sigue despertando especulaciones de todo tipo. Luego de la estrategia llevada a cabo por Julieta, haciendo la "fulminante" a Camila, las tres quedaron en placa de nominados.

Romina, quien era líder esa semana, tenía que salvar a alguna de sus dos protegidas. En un primer momento todos especularon con que salvaría a Daniela, entendiendo que Julieta era más fuerte ante el voto del público. Pero sorpresivamente salvó a Julieta y dejó a Daniela en placa. Tras un mano a mano con Camila, la morocha fue expulsada del reality.

Ahora, tras la llegada de los familiares, Romina volvió a explicar porqué salvó a Julieta. En esta oportunidad se lo contó a su sobrino Fabián. "Lo que pasa es que a mí me dio miedo esto, yo estaba por salvar a Dani y la iba a dejar a Juli, ¿pero qué pasa? A mí me llama Gran Primo y me dice..." , en ese momento se produce un abrupto cambio de cámara y no se pudo escuchar la conversación.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que en un instante en que se encontraban todos en la mesa, la participante quiso retomar el tema. "Yo en la placa esa estuve a punto de salvar a Dani y fui al confesionario y hablé con Grande y le digo ‘yo creo que Dani, no es por subestimar a nadie, pero si no está, a Juli la veo mucho más fuerte’, y me dijo ‘¿peo vos no creés que la gente puede ver mal la fulminante que hizo? Y ahí ya me hizo dudar y no me quise arriesgar y dije ‘bueno, una vez la salvé a Dani y voy a ser justa y la voy a salvar a Juli porque después si se iba ahí sí me iba a sentir culpable, y no me iba a arriesgar. Es re difícil", expresó.