El palito que le tiraron a la participante kirchnerista de Gran Hermano

El comienzo de Gran Hermano ya tuvo su primer cruce por cuestiones de "grieta" política. Todo comenzó cuando Romina, ex diputada por el Frente de Todos, les comentó a sus compañeros de la casa: "No tengo problemas en cocinar todos los días. Me gusta mucho. Obvio, después nos vamos a poner todos de acuerdo, pero me encanta esa parte: hago de todo", expresó la participante, poniéndose a disposición de todos para encargarse de esa tarea.

Inesperadamente, María Laura, le respondió irónica: "Menos polenta, ¿no?". Sin darse por aludida, Uhrig respondió: "Voy a hacer polenta todos los días".

Recordemos que Romina se presentó antes de ingresar a la casa de una forma muy particular. "Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la ley de cupo laboral trans porque me crió mi tía que era travesti. Actualmente estoy separada del papá de mis nenas. Me encanta entrenar, me cuido bastante y soy muy insegura conmigo. Me hice operaciones, ¿qué no me hice? me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo bótox", comentó sobre ella.

Romina Uhrig, la ex diputada kirchnerista.

"Soy una persona de carácter, me dicen mecha corta pero soy muy amiguera y leal, aunque en la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos. Hoy a los 34 años estoy acá cumpliendo mi sueño", concluyó.

Recordemos que Gran Hermano continuará los martes y jueves de pruebas y análisis de la casa; los miércoles de gala de nominación; los viernes día de fiesta, los sábados la "noche de los ex" (donde participantes de ediciones anteriores analizan el interior de la casa) y el domingo la gala de eliminación.