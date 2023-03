El papá de Camila Homs enfrentó a Rodrigo de Paul por el viaje de su hija a España

La trama de Camila Homs y Rodrigo de Paul continúa aportando nuevos capítulos de alta tensión, de esos cruces picantes, que se dan en lo mediático y también en lo legal, entre los que fueron pareja durante añares y son padres de dos hermosas criaturas.

Dentro de un arreglo judicial, la blonda consiguió un resarcimiento económico acorde a todo el tiempo de convivencia con el futbolista, así como una custodia casi full time de sus pequeños. Ahí, se especificó que Rodrigo debía costear un viaje cada 45 días para que los niños lo vean en Madrid.

En esta semana se viralizó que Camila habría tomado la decisión de trasladarse a España sin avisarle a de Paul, de hecho se filtró que la rubia lo llamó una vez ubicada en la capital de ese país para contarle al mediocampista que estaba con sus dos soles.

A partir de trascendidos, se supo que Rodrigo habría estallado de bronca con esa movida, principalmente por la ausencia de comunicación, por no anticiparle que los niños tomarían un vuelo para Europa y porque se supone que él solo quería que su propia madre viajara con los pequeños, para “evitar cruzarse” con Homs.

Ante todo ese revuelo, Intrusos encontró la palabra de Horacio Homs, el padre de la ahora modelo publicitaria, para conocer su visión de los hechos. Frente a la consulta del programa de América, el sindicalista defendió a su hija y exclamó: "No creo que sea así, calculo que está todo consensuado y Camila le habrá avisado".

En tanto que especificó si se enteró de la indignación de Rodrigo y sostuvo: "No tengo idea si está enojado, pero realmente hace mucho no hablo con Cami, recién vengo de Uruguay y no creo que Camila haga algo que no esté arreglado con él"

Como si fuese poco, Horacio también se zambulló de lleno en una arista sensible, que refiere al probable contacto de los dos pequeños de Camila con Tini Stoessel, la actual novia del futbolista: "creería que los hijos de Camila no estuvieron con Tini, no lo se realmente".