Camila Homs regresó a España y deslumbró con un outfit de blanco

Camila Homs agarró su valija y viajó rumbo a Europa, la ex mujer de Rodrigo De Paul decidió conectar con el pasado y es por ello que se tomó unos días para volver a dónde fue feliz tiempo atrás así se lo compartió a sus seguidores vía Instagram.

Fuente: Imagen / @camihoms

reflexiva.

"Volver a un lugar dónde me hizo muy feliz", reza la descripción de un extenso carrousel en la que se la ve posando de diferentes maneras con un outift super glamoroso integrado por tres prendas clave de temporada 2023. Top crónicas blanco, campera corderoy marrón claro, mientras que debajo optó por un pantalón holgado, pero ello no es todo si no que además sumó varios accesorios llamativos gorra, gafas de sol y cartera.

Noche madrileña

Camila Homs dejó boquiabierta a todos porque días anteriores ella ya había compartido un poco cómo era su nueva travesía con otras postales y dejando al descubierto su costado femme fatale en plena calle.

Fuente: Imagen @camihoms

de paseo

En las otras fotografías se la ve sonriendo mientras da unos pasos entremedio de una gran cantidad de personas y autos con un outfit clásico, para aquella salida escogió remera negra, jean, sacon XL opaco y cartera ovalada con tachas, mientras que llevaba un rodete.

¡Divina!