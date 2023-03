Marcelo Tinelli mostró la sorpresa más linda que le prepararon para su cumpleaños

Marcelo Tinelli celebrará, este sábado, sus 63 años. En principio el periodista contaba con la presencia de cuatro de sus hijos, Candelaria, Micaela, Francisco y Lorenzo, ya que Juana se encuentra en el exterior por trabajo.

La tercera mujer del clan Tinelli se encuentra desde hace un tiempo en París, donde está modelando. Hace unos días hizo su debut en las pasarelas francesas, y el conductor expresó su orgullo en redes. Sin embargo y por cuestiones laborales, la joven aún no tenía fecha de regreso a la Argentina, pero el pasado martes sorprendió a su papá cuando apareció en su cuarto a despertarlo.

Tinelli, quien recientemente confirmó su vuelta a la pantalla grande, esta vez para América TV, compartió la sorpresa, el encuentro y el abrazo con el que recibió a Juanita, en su Instagram. El emotivo instante fue grabado por El Tirri, que convive con el conductor actualmente, desde su separación de Guillermina Valdes.

En el posteo, el Cabezon adjunto un breve mensaje para sus seguidores pero también para su hija. “Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple @juanittinelli. Con lo que la extrañaba. Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor…”.

Continuó haciendo referencia a su primo y lo oportuno que fue estando allí para grabar el momento, y cierra haciéndole saber cuanto ama a su hija, y la felicidad que le genera el poder celebrar este sábado sus 63 años.

Juanita por su parte le respondió a esta publicación exponiendo cuanto lo amaba y había extrañado. El Tirri también se sumó a la interacción y a la felicidad de su primo, además de poner palabras de amor para la adolescente quien le devolvió con el mismo cariño.

Luego del frustrado año en el Trece, Marcelo va a continuar haciendo Showmatch y el Bailando 2023 pero desde otro canal. Julio, sería el mes donde el conductor debutaría en el canal de Daniel Vila.