El cocinero Santi Giorgini reveló qué les prohibió Telefe tras el caso Jey Mammón

Pese a la denuncia por abuso en la cual se encuentra implicado Jey Mammón, La Peña del Morfi, programa que él conducía, siguió adelante con su ciclo. Sin embargo, sólo Jesica Cirio hizo alusión al respecto. Es por eso que al ir a buscar la palabra del cocinero Santi Giorgini, sorprendió su respuesta sobre el accionar del canal.

En la gente se generó una gran expectativa respecto a cómo se iba a tratar en La Peña del Morfi lo sucedido con Jey Mammón. Sin embargo, sólo la co-conductora habló de lo sucedido. Sumado a esto, Santiago Giorgini sorprendió al contar qué es lo que les pidió explícitamente Telefe.

“Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos son lamentables, tristes y nos tienen a todos impactados”, mencionó Jesica Cirio y cerró el tema sin darle el pie a nadie para opinar al respecto.

Ante este accionar en la conductora, el periodista Juan Etchegoyen de ir en búsqueda de la palabra de algún integrante del equipo. Es así como eligió a Santiago Giorgini para dialogar sobre el tema. Pero se topó con una increíble respuesta.

“En medio del hermetismo que hay, pude hablar hace un rato con Santiago Giorgini, el cocinero del programa que creó Gerardo Rozín. Su reacción me llamó la atención”, comenzó contando en Mitre Live, aún sorprendido por lo que le dijo.

“Le escribí para saber si quería decir algo de esta situación. En La Peña habló solo Jésica y él me dijo lo siguiente: 'Estoy complicado de tiempos y a eso sumale que tenés que hablar previamente con Telefe para una nota. No es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón´”, reveló sobre la respuesta que recibió y que le despertó curiosidad.

Ante esto, no pudo evitar dar su punto de vista: “Me da una respuesta que me llamó la atención. Por eso quería compartir con ustedes lo que me dice. La frialdad en estos casos mucha gente la puede criticar, la frase es sorprendente en medio de este contexto”.

“Entiendo que esté tratando de cuidarse y quizás la bajada del canal es que no se hable. Esa es la palabra de Giorgini y esa es la reacción, saquen las conjeturas que quieran”, cerró invitando a la gente a reflexionar sobre el accionar del canal.