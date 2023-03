La reacción de la China Suárez tras la versión de una furiosa pelea con Rusherking

A casi un año de confirmar su amor, la María Eugenia "La China" Suárez y Rusherking quedaron envueltos en rumores de crisis y hasta se habló de una furiosa pelea entre ambos. Y ahora, la actriz salió a aclarar de manera contundente la versión de ruptura con el cantante.

La relación entre la China Suárez y Rusherking ha crecido con el paso de los meses, y más allá de las agitadas agendas laborales de ambos, se las han ingeniado para alimentar un vínculo que para tanto para la artista como para el músico significó un nuevo comienzo tras sus respectivas separaciones de Benjamín Vicuña y María Becerrra.

Tal es la apuesta de confianza entre Rusherking y la China Suárez, que recientemente él lanzó la canción “Hipnotizados” junto a su novia, y para el rodaje del videoclip simularon una boda.

La China Suárez y Rusherking enfrentan rumores de crisis. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Por otro lado, los rumores de crisis crecieron cuando Rodrigo Lussich aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece): “Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese La China Suárez y nunca se usó”. Además, se habló de una pelea a los gritos entre la China Suárez y Rusherking en un show que el cantante dio el 24 de marzo.

Sin embargo, la artista se encargó de negar la versión de separación a través de Pochi, de la cuenta de Instagram @gossipeame, quien pasó como invitada de Mitre Live. En diálogo con Juan Etechegoyen, la especialista en redes aseguró que habló con la China Suárez sobre el presunto enfrentamiento con Rusherking.

“Me dijo que nada que ver. El textual fue: ‘Ay, qué densos, me separan una vez al mes’. Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o que estás aburrido. Eso, literal, me puso, que la aburría que la separaran todos los meses de Rusherking por diferentes situaciones”, remarcó Pochi.