Rusherking confesó cómo decidió su imponente regalo de cumpleaños para la China Suárez

La China Suárez está celebrando sus 31 años rodeada de grandes muestras de afecto de sus seres más cercanos, entre ellos su novio, Rusherking, quien le regaló un espectacular auto descapotable, y ahora confesó cómo decidió optar por ese imponente obsequio.

En diálogo con Radio One, Rusherking explicó: “Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños. Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante. Ahora está feliz de la vida".

El auto que Rusherking le regaló a la China Suárez es un Volkswagen New Beetle, modelo 2006. Desde sus historias de Instagram, la actriz compartió un video a bordo del vehículo junto al popular cantante.

A lo largo de esta jornada, la China Suárez ha compartido imágenes entre las que se destacan postales con Rusherking, y un video de su hijo Amancio.

El vehículo que recibió la artista como regalo de cumpleaños tiene un valor que oscila los 20 mil dólares en un conocido sitio de compra y venta online, es decir cerca de 7 millones y medio de pesos.

El romance entre Rusherking y la China Suárez comenzó hace casi un año, en mayo del año pasado, y a partir de ese momento más allá de las agitadas agendas laborales de ambos, han compartido múltiples momentos y viajes juntos.