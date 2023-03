Las fotos que despiertan el rumor de boda secreta entre la China Suárez y Rusherking

Hace casi un año, la China Suárez y Rusherking oficializaron su romance, dando muestra de una historia de amor que ha crecido a gran intensidad con el paso de los meses. Y ahora, una serie de fotos que circularon en las redes sociales desataron el rumor de una supuesta boda secreta entre la actriz y el cantante.

Con múltiples muestras de afecto entre Rusherking y la China Suárez desde sus respectivas cuenteas de Instagram, la pareja ha compartido con sus millones de seguidores su felicidad, a punto tal que más de uno no ha descartado la posibilidad de una unión formal entre ambos.

Tal es el nivel amor que se prodigan mutuamente, que recientemente la China Suárez se dirigió a Rusherking con un sentido mensaje en el que expresó: “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”. A lo que el músico respondió: “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”.

En las últimas horas, los representantes de Rusherking y la China Suárez publicaron unas imágenes que despertaron las sospechas de un posible casamiento. También el fotógrafo Romi Raimon, amigo de la pareja, compartió dos postales de la actriz vestida de novia con un cinturón ancho, junto a trapero luciendo un traje gris. Sin embargo, luego las publicaciones fueron eliminadas por su autor, generando más sospechas todavía.

La imagen de la China Suárez junto a Rusherking que despierta rumores de boda secreta. Foto: Instagram @tomiraimon.

La China Suárez y Rusherking en medio de lo que podría ser su boda secreta. Foto: Insagram @tomiraimon.

La representante de la actriz de hecho subió una imagen en la que se aprecia la presencia de la famiia de la presunta novia. Más allá de que algunos especularon que podría tratarse del rodaje de un videoclip de Rusherking, a muchos les llamó la atención la presencia de la familia de la China Suárez, sobre todo en una sofocante jornada de calor como la que se vivió este martes.

Por su parte, Carolina Nolte, representante de la actriz subió una llamativa imagen en la que se puede ver de la cintura hacia abajo a los protagonistas de esta historia de espaldas.