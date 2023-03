Juana Viale se va a vivir a España: de qué va a trabajar

Envuelta en un sinfín de especulaciones sobre su aspecto amoroso, que abarca un abanico desde su ruptura no confirmada con Agustín Golderhon y unos supuestos romances con un empresario y con un deportista, Juana Viale transita por un presente singular.

Además, la actriz sorprende por su futuro laboral, ya que se ha expresado con ciertas incertidumbres sobre su posible retorno a la conducción de los míticos almuerzos en eltrece. Caso contrario a lo que manifestó Mirtha Legrand, que aseguró que este año volvería a la pantalla.

En ese entramado de coqueteos amorosos y de espera de una definición, Juana sacudió las estanterías con una revelación que infiere a una propuesta profesional que la llevará a abandonar el país por un tiempo determinado, para instalarse en Europa.

Viale charló con las cámaras de Socios del espectáculo, en el evento de presentación de la serie Ringo, en la que la productora de su hermano Nacho Viale tuvo una participación. Ahí, la actriz no dudó en manifestar públicamente su destino inmediato en otro continente.

Con un lenguaje corporal de incomodidad, que es habitual en ella a la hora de enfrentar a los cronistas, Juanita reconoció este paso grande: “Me voy a hacer teatro a España a fines de mayo”. Toda una confesión poderosa, que activó el deseo de conocer más detalles.

En pos de aportar algunos pormenores de lo que realizará en las tierras ibéricas, la hija de Marcela Tinayre agregó: “No puedo contar mucho porque no está todo terminado. El 22 de mayo, si no me equivoco, estreno”. Van a ser dos semanas de función en una obra que está hecha por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y dirigida por Cristian Morales”,

En cuanto al tradicional programa que inventó su abuela y que se acopló en pandemia, y se quedó definitivamente, la ex de Gonzalo Valenzuela admitió: “No sé nada. Hablen con mi abuela cuando venga. Me imagino que están en tratativas".