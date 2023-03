Juana Viale no arregló los almuerzos de El Trece y se va del país

El presente se configura con muchos misterios para Juana Viale, como la ausencia de confirmación de la separación de Agustín Goldenhorn y ni hablar de esas fotos de sus viajes a Punta del Este con el empresario Mauricio Filiberti o los registros de sus encuentros con Yago Lange.

En toda esa vorágine de situaciones de su vida personal, de su aspecto amoroso, la nieta de Mirtha Legrand sorprendió al confirmar su nuevo proyecto laboral, que dista enormemente de retornar a El Trece para conducir los almuerzos de los fines de semana.

En la presentación de Ringo, la serie que su hermano Nacho Viale produjo para Star+, la hija de Marcela Tinayre corroboró que se mudará al exterior, más precisamente a España para llevar a cabo una propuesta profesional, que se vincula con el teatro.

En medio del evento de promoción, Juana le contó a Socios del espectáculo este paso inminente que la scará del país y sostuvo:"Lo más próximo es que me voy a hacer teatro a España en mayo. No está todo terminado, el 22 de mayo estreno allá si no me equivoco".

Respecto a las características de esta pieza artística, para la que la convocaron para desandar su faceta de actriz, Viale ahondó: "Van a ser dos semanas de función. Es una obra de Sergio Blanco, un gran dramaturgo uruguayo, dirigida por Cristian Morales, director argentino y no puedo decir más".

En tanto que Viale también se refirió al silencio sepulcral que gira en torno al mítico programa de Mirtha, quien paradójicamente expresó en público que en este año volverá a la pantalla, y aseveró: “Estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien".

Y agregó: "Creo que están en tratativas, lo mismo de siempre. A mí me aburre un poco esa parte, a mí me gusta lo concreto y cuando suceda, que suceda. No me corresponde, no es mi lugar. Asique yo espero que me digan está bien o no, se hace o no".