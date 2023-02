Los nuevos y extraños looks de Silvestre y Ali, los hijos de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Mirtha Legrand celebró sus 96 años rodeada de sus familiares y amigos, en un festejo que realizó en su casa de Palermo y al que asistieron más de 40 invitados, entre ellos, sus bisnietos, los hijos de Juana Viale.



Justamente, la conductora por poco se pierde el festejo de cumpleaños de su abuela, ya que volvía de Punta del Este y estaba muy apretada por el tiempo. Sin embargo, logró llegar, acompañada por sus hijos Ámbar, Silvestre y Alí.



Por un lado, Ámbar, que ya tiene 19 años, es muy conocida en las redes sociales, dado que tiene un perfil algo más expuesto y se destaca por marcar tendencias de la moda que trae desde Europa.

Silvestre y Alí, en el cumpleaños de Mirtha Legrand. Foto: Instagram.



Por otra parte, los hijos más chicos de Juana Viale, Silvestre, de 15 años, y Alí, de 10, no son tan conocidos y no están tan expuestos como su hermana mayor. No obstante, a los hijos que la actriz y conductora tuvo con Gonzalo Valenzuela se los pudo ver en el cumpleaños de Mirtha.



En las fotos que se publicaron en las redes sociales, se los ve a los hijos de Juana Viale alrededor de su bisabuela, saludándola y brindándole mucho amor. Además, luciendo sus looks muy cancheros.



Justamente, los dos chicos sorprendieron a los usuarios de las redes sociales por lo grandes que están. Fue el decorador Ramiro Arzuaga quien compartió en sus redes sociales los videos de la intimidad del festejo, en donde se vio a Silvestre y Alí.

Por su lado, el adolescente de 15 años llevó una camisa celeste, un pantalón claro y mostró un look muy canchero, con el cabello teñido de rubio y desacomodado. Su hermano Alí, en tanto, estaba con una camisa de varios colores y luciendo el pelo muy corto.



En las imágenes, se los ve a los dos niños abrazando a su bisabuela Mirtha Legrand. También aparecen Juana Viale, junto a su hija Ámbar y a su madre, Marcela Tinayre, en la intimidad del festejo de cumpleaños.