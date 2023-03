El letal descargo de Diego Ramos tras el comunicado de Jey Mammon

Jey Mammon decidió romper el silencio este miércoles al compartir un extenso video de siete minutos donde niega haber abusado sexualmente de Lucas Benvenuto, cuando era menor de edad. Esta fue su primera publicación tras el descargo escrito que hizo días atrás, donde se refirió a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

Frente a cámara, se lo puede ver al conductor y humorista expresando: "Estoy atravesando el peor momento de mi vida". Entre lágrimas, aseguró: "Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí".

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", manifestó visiblemente desmoronado.

Tras las repercusiones del video, varios famosos salieron a dar su opinión sobre lo que vieron. Uno de los primeros fue Diego Ramos. "Es tremendo, porque parece que estamos en la cola de un supermercado sacando cuentas para ver si alguien violó o no a un pendejo, si él dice la verdad y si alguien es abusador o no cuando la justicia se tendría que haber ocupado en su momento", argumentó durante su participación como invitado a Intrusos (América TV).

"Otra cosa, es que cuando se refiere a Lucas es cuando más vehemencia tiene, cuando más baja el tono, a mi me importaría saber por qué estás diciendo eso de mi", sumó el actor.

"Podes creerle o no, pero yo con mis amigos me juntaría, estaría indignado con la situación, y no puedo creer cómo que si andaba por la calle a los besos como dice, el entorno de esa época no lo sabía", se preguntó Ramos para finalizar.